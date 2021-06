Pesë përfitimet e mëdha, nëse hani avokado çdo ditë

Avokadot janë mjaft të shëndetshme për të qenë pjesë e ushqimeve vazhdimisht. Këtu do t’i gjeni edhe 5 përfitimet e mëdha nëse ju i konsumoni ato çdo ditë.

Përmirëson Kolesterolin

Avokado mund të ketë marrë një reputacion të keq për shkak të kalorive të shumta dhe përmabjtjes së yndyrës por ato kryesisht ju japin yndyr të shëndetshme. Yndyra e mirë nxit nivelet e kolesterolit të mirë HDL, dhe ul kolesterolin e keq LDL.

Përmirëson Tretjen

Gjysma e një avokadoje përmban rreth 5 gram fibra diete (në varësi të madhësisë). Megan Ware-Mjek Dietash, raporton se shtimi i avokadës në regjimin tuaj të përditshëm dietik mund të ndihmojë në parandalimin e kapsllëkut dhe mbajtjen e tretjes së shëndetshme.

Një përfitim tjetër i këtij fruti me numër Fibre të lartë është se ju do të ndiheni të ngopur më gjatë. Duke shtuar feta avokado në pije, sanduiç ose sallatë, mund të qëndroni të ngopur deri në tre orë.

Ju mbron nga sëmundjet dhe infeksionet

Avocadot janë një burim i madh i vitaminave B, të cilat ndihmojnë në parandalimin e sëmundjeve dhe infeksioneve. Ata gjithashtu janë të ngarkuar me vitamina C dhe E, plus kimikatet natyrore të bimëve që mund të ndihmojnë në parandalimin e kancerit.

Për shkak se ata janë të lartë në numrin e antioksidantëve, avokadot mund mund te parandalojnë dëmtimin e syve.

Gjumë më të mirë

Avokadot gjithashtu janë të ngarkuara me magnez (19.5 miligram për gjysmën e një avokadoje), të cilat ekspertët i konsiderojnë një lëndë ushqyese kundër stresit, thotë eksperti i ushqimit Elise Museles, e qe mundësojnë gjumë më të rehatshëm.

I jep shkëlqim dukjes suaj

Lëkura e ndritshme, sytë e ndritshëm dhe flokët me shkëlqim janë vetitë që shtohen nga ngrenja e këtij super ushqimi. Kjo është për shkak të vitaminave të saj të tretshme në yndyrë dhe yndyrës se veçantë që posedon.