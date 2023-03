Pesë probleme shëndetësore me të cilat mund të ndihmojë uji i kripur

Efekti i dobishëm i ujit të kripur, ka qenë i njohur për shekuj, nga Homeri dhe Odiseu që përdorën ujin e kripur për të rikthyer forcën në trup, egjiptianët e lashtë që laheshin ekskluzivisht me ujë të kripur, te Jezu Krishti që përdorte ujë të kripur për të trajtuar sëmundje të ndryshme.

Uji i ngopur me kalcium ka efekte baktericid dhe është shumë shërues për probleme të ndryshme të lëkurës, veçanërisht në drejtim të dezinfektimit dhe nxitjes së shërimit të plagëve.

Dhimbje në fyt

Bëni një përzierje nga 1 lugë çaji kripë dhe 250 mililitra ujë. Përziejeni këtë pije derisa kripa të tretet plotësisht në ujë. Bëni gargarë me tretësirën në zgavrën e gojës disa herë në ditë, për sa kohë që ndjeni dhimbje dhe gërvishtje në fyt.

Djegie të gjuhës

Nëse keni ngrënë diçka të nxehtë ose pikante dhe keni djegur gjuhën, bëni një tretësirë ​​me gjysmë luge çaji kripë dhe 200 mililitra ujë të vakët dhe bëni gargarë çdo orë.

Probleme me gjakderdhjen e mishrave të dhëmbëve

Për të zgjidhur këtë problem, mjafton të përzieni një lugë çaji kripë në 100 mililitra ujë të ngrohtë. Rekomandohet që të shpëlani gojën sa më shpesh të jetë e mundur gjatë ditës.

Alergjitë dhe infeksionet e sinuseve

Kripa është një shpëtimtar për mukozën e irrituar. Zieni 300 mililitra ujë, shtoni kripë aq sa të bëhet uji i kripur si uji i detit. Pasi të jetë ftohur në temperaturën e dhomës, lëngu transferohet në një shishe për pikat e hundës dhe përdoret si pika nazale dy herë në ditë.

Pickimet e insekteve

Kripa mund të lehtësojë dhimbjen dhe të zvogëlojë ënjtjen në pickimet e bletëve ose insekteve të tjera. Bëni një pastë të trashë me kripë dhe ujë. Aplikojeni në vendin e shpimit, lëreni ashtu derisa kripa të thahet plotësisht. Kripa do të qetësojë irritimin në lëkurë dhe do të zvogëlojë dhimbjen.