Pesë ushqime për tretje më të mirë dhe zorrë më të shëndetshme

Një zorrë e shëndetshme mund të mbështesë disa funksione befasuese, të tilla si mbështetja e shëndetit tonë imunitar dhe ndoshta të ndikojë në shëndetin tonë mendor.

Ka shumë faktorë që mund të ndikojnë në shëndetin tonë të tretjes dhe të zorrëve, duke përfshirë gjenetikën, mënyrën se si kemi lindur dhe përdorimin e disa ilaçeve.

Kur bëhet fjalë për dietën tonë, disa zgjedhje ushqimore mund ta mbështesin ndjeshëm shëndetin e zorrëve, ndërsa të tjerat mund ta pengojnë këtë aspekt shëndetësor.

Në përgjithësi, një dietë e pasur me ushqime ultra të përpunuara, një dietë me pak fruta e perime dhe përfshirje të sasive të mëdha të alkoolit, mund të ndikojë negativisht në shëndetin e zorrëve.

Nga ana tjetër, një dietë e pasur me produkte, burime proteinash me bazë bimore, yndyra të pangopura (si avokado dhe vaj ulliri) dhe burime fibrash, shoqërohet me efekte pozitive në shëndetin e zorrëve.

Ushqimet e fermentuara mund t’i sigurojnë trupit probiotikë ose baktere të dobishme, të cilat gjithashtu mund të ndihmojnë në mbështetjen e synimeve të shëndetit të zorrëve.

Fëstëkët

Fëstëkët janë një burim me bazë bimore të proteinave të plota që përmbajnë 3 gramë fibra për racion. Të dhënat tregojnë se kombinimi i fibrave dhe fitokimikateve të pranishme në fëstëkë, mund të arrijë deri në një pjesë të zorrës së trashë, duke ndihmuar përfundimisht në modulimin e përbërjes së mikrobiotës.

Në një studim që krahasoi efektet e konsumit ditor të fëstëkëve kundrejt bajameve, fëstëkët treguan një efekt më të madh se bajamet në mikrobiotën e zorrëve, duke rritur numrin e baktereve potencialisht të dobishme që mund të mbështesin shëndetin tonë. Kombinimi i fibrave që mbështesin shëndetin e zorrëve me yndyrat e shëndetshme dhe proteinat me bazë bimore që ofrojnë fëstëkët mund të ndihmojë në uljen e sheqerit në gjak te njerëzit me diabet, gjë që është padyshim një bonus.

Kefir

Kefiri është një pije qumështi të fermentuar që përmban baktere të acidit laktik, duke e bërë atë një burim të mikroorganizmave të gëlltitur që mund të rregullojnë në mënyrë të dobishme shëndetin e zorrëve dhe madje të trajtojnë ose parandalojnë sëmundjet inflamatore të zorrëve. Ky produkt mund të ndikojë pozitivisht në ekuilibrin e mikrobiomës së zorrëve dhe të nxisë veprimin anti-inflamator, dy aspekte që mund të mbështesin shëndetin e zorrëve./express

Të dhënat treguan një rritje të sasisë së baktereve të dobishme në zorrë pas konsumimit të rregullt të kefirit. Pra, ndërsa pija e rastësishme e kefirit mund të jetë e këndshme, për të korrur përfitimet e kësaj pije të fermentuar, rekomandohet që ta bëni pjesë të rutinës suaj të përditshme.

Kumbulla të thata

Ka një arsye pse kumbullat e thata janë aq të njohura në shtëpitë e pleqve – ato janë të shkëlqyera për tretjen. Një porcion me kumbulla të thata përmban 3 gramë fibra të tretshme dhe të patretshme, të cilat mund të ndihmojnë në ruajtjen e shëndetit të tretjes. Kumbullat e thata janë treguar të rrisin ndjeshëm peshën dhe shpeshtësinë e jashtëqitjes.

Një studim i realizuar për tetë javë, tregoi se konsumimi i 50 gramë kumbulla të thata çdo ditë (rreth 4-6 kumbulla të thata) rezultoi në përmirësim të qëndrueshmërisë dhe frekuencës së lëvizjeve të zorrëve në krahasim me konsumin e fibrave psyllium.

Banane

Ashtu si shumë fruta, bananet janë një burim i fibrave – një lëndë ushqyese që mund të ndihmojë në ruajtjen e tretjes dhe një mikrobiotë të shëndetshme të zorrëve përmes lëvizjeve të rregullta të zorrëve.

Nëse jeni adhurues i bananeve pak të papjekura (të njohura si ato me lëkurë pak të gjelbër), dijeni se po merrni një sasi shtesë të fibrave prebiotike kur zgjidhni këtë frut. Prebiotikët veprojnë si ‘karburant’ për bakteret probiotike, duke ndihmuar në mbajtjen e mikrobiotës tuaj të shëndetshme në një mënyrë të rëndësishme.

Hudhra

Hudhra mund të bëjë shumë më tepër sesa t’u japë shije pjatave tuaja, ajo është gjithashtu një ushqim tretës. Përveç shijes së fortë, hudhra ofron përbërës prebiotikë, komponime antibakteriale dhe përbërës squfuri që mund të ndihmojnë në ruajtjen e shëndetit tonë në një mënyrë unike.

Në veçanti, efekti prebiotik është treguar se mbështet rritjen e një lloji të baktereve probiotike acidofile që u ndihmojnë njerëzve që kanë problem me diarre.