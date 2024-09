Pesë ushqimet më të mira për shëndet të mirë të zorrëve

Ruajtja e shëndetit të zorrëve është çelësi për mirëqenien e përgjithshme dhe një nga mënyrat më efektive për ta arritur këtë është duke përfshirë ushqime të pasura me fibra në dietën tuaj. Fibrat luajnë një rol kyç në tretje të shëndetshme, duke nxitur lëvizjet e rregullta të zorrëve, duke ushqyer bakteret e dobishme të zorrëve dhe duke parandaluar çrregullime të ndryshme të tretjes. Për fat të mirë, ka shumë ushqime të shijshme të mbushura me fibra që mund t’i shtojmë në vaktet tona çdo ditë.

Mjeku Michael O. McKinney, ka zbuluar pesë ushqime të tilla që kontribuojnë në shëndetin e zorrëve dhe tretjen.

Farat Chia

Farat Chia janë jashtëzakonisht të pasura me fibra të tretshme dhe të patretshme, duke i bërë ato një ushqim të shkëlqyeshëm për shëndetin e tretjes. “Farat Chia kontribuojnë në lëvizjet e rregullta të zorrëve,” thotë Dr. McKinney për SheFinds. Përveç kësaj, ato përmbajnë acide yndyrore omega-3 që kanë veti anti-inflamatore.

Mund të përfshijmë lehtësisht farat chia në vaktet tona, duke i shtuar ato në sallata dhe smoothie ose duke përgatitur pudingat chia.

Mollët

Mollët janë të pasura me pektinë, një fibër e tretshme e lidhur me përmirësimin e shëndetit të zorrëve. “Pektina është lidhur me shëndetin më të mirë të zorrëve duke rritur sasinë e butiratit, një acid yndyror me zinxhir të shkurtër përgjegjës për ushqyerjen e baktereve të mira në zorrë dhe reduktimin e inflamacionit”, shpjegon doktori, shkruan Index.hr.

Ngrënia e një molle në ditë ose shtimi i mollëve në tërshërë ose kos për mëngjes mund të na ndihmojë të korrim këto përfitime.

Brokoli

“Brokoli është i pasur me fibra. Përveç kësaj, ai përmban sulforafan, i cili ka veti anti-inflamatore që ndihmojnë në mbrojtjen e sistemit të tretjes nga inflamacioni dhe mbështesin funksionimin normal të tij”, thekson Dr. McKinney. Për të përfshirë brokolin në dietën tonë, mund ta gatuajmë me avull, ta përgatisim si pjatë anësore ose ta shtojmë në sallata.

Tërshëra

“Tërshëra është një burim i shkëlqyer i fibrave të tretshme, veçanërisht beta-glukanit, i cili është i dobishëm për tretjen dhe shëndetin e përgjithshëm të zorrëve. Tërshëra ofron një burim të shkëlqyer të fibrave të tretshme, veçanërisht beta-glukanit, i cili stabilizon nivelin e sheqerit në gjak”, thotë doktori. Kjo lloj fibrash jo vetëm që ndihmon tretjen, por edhe ushqen bakteret e dobishme të zorrëve. Për të përfshirë tërshërën në dietën tonë, mund të fillojmë me konsumimin e tërshërës në mëngjes ose të shtojmë krunde tërshërës në smoothie ose kos.

Thjerrëzat

“Thjerrëzat janë një burim i mirë i fibrave si dhe proteinave. Ato janë veçanërisht të mira për shëndetin e zorrëve sepse kanë efekte prebiotike që nxisin rritjen e baktereve të shëndetshme në zorrë”, thekson McKinney. Thjerrëzat janë të gjithanshme dhe mund të përfshihen në supa, zierje, sallata ose të shërbehen si pjatë anësore.