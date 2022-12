​Pije për të rritur energjinë në mot të ndryshueshëm

Dimri po afron dhe fillimi i sezonit të ri kërkon një kujdes për veten. Edhe pse ne e shijojmë atë, ajri i ftohtë dhe erërat e ftohta shpesh dëmtojnë sistemin tonë imunitar.

Smoothie me mollë

Ky smoothie me mollë do t’ju sjellë dobi nëse dëshironi të rrisni metabolizmin tuaj dhe të qëndroni plot energji gjatë gjithë kohës. Për ta bërë këtë pije, përzieni së bashku 1 mollë të prerë në kubikë, 3 hurma të hequra nga thelbi dhe të njomura në qumësht dhe 3 bajame. Më pas shtoni 2 lugë fara chia të njomura. Kjo pije e pasur me hekur do të përmirësojë shëndetin e zorrëve dhe metabolizmin, sepse është e pasur me fibra, antioksidantë dhe vitamina.

Smoothie me spinaq dhe avocado

Për të bërë këtë smoothie, i cili është i pasur me hekur, fibra, vitamina dhe antioksidantë, merrni një filxhan gjethe spinaqi të lara dhe gjysmë avokado. Shtojini në një blender dhe përziejini derisa të jenë të lëmuara. Shtoni kripë guri dhe piper të zi për shije. Kjo pije jo vetëm që do t’ju japë sasinë e duhur të lëndëve ushqyese, por hekuri dhe antioksidantët që përmban gjithashtu do të përmirësojnë qarkullimin e gjakut, do të rrisin imunitetin dhe do të ndihmojnë në rigjenerimin e qelizave.

Çaji i panxharit

Për të bërë këtë çaj të shpejtë, grini 1 xhenxhefil, 1 gotë e gjysmë ujë dhe 12 gota panxhar të grirë. Ziejeni këtë përzierje me 2 lugë lëng limoni, kripë guri dhe piper të zi. Mineralet, fibrat dhe vetitë antioksiduese të panxharit ndihmojnë në rritjen e imunitetit dhe kombinimi i tij me piper të zi, lëng limoni dhe xhenxhefil jo vetëm që ndihmon në ndërtimin e rezistencës ndaj alergjive sezonale, ftohjes, kollës dhe temperaturës, por gjithashtu përgatit trupin të përballet me të ftohtin e kockave duke rritur nivelet e hemoglobinës.

Lëng amla

Thjesht prisni 4-5 alma në copa të vogla, hiqni farat dhe përzieni me 1 filxhan ujë, 1 majë piper të zi, 1 majë kripë guri dhe 1 lugë gjelle lëng limoni për të bërë një pije të shpejtë të bërë vetë. Mund të shtoni mjaltë për ta bërë pak më të ëmbël. Përgatitni një përzierje të thjeshtë dhe pijeni në mëngjes. Lëngu Amla, i cili është i lartë në aminoacide dhe antioksidantë, ndihmon në uljen e niveleve të kolesterolit në trup. Ndihmon në detoksifikimin e trupit duke larguar toksinat dhe përmirëson natyrshëm funksionin e mëlçisë. Përveç kësaj, amla përmirëson metabolizmin dhe përshpejton humbjen e peshës.

Smoothie jeshile

Perimet me gjethe jeshile, veçanërisht perimet me gjethe jeshile të errët, janë të larta në vitamina, minerale dhe antioksidantë. Ato ndihmojnë jo vetëm në luftën kundër infeksioneve, por edhe në rigjenerimin e qelizave të sistemit imunitar. 2 gota lëng spinaqi në ditë mund të plotësojnë kërkesat tuaja ditore për vitaminë A, vitaminë K dhe folate. Spinaqi është gjithashtu i pasur me vitaminë C dhe betacianin, të cilat ndihmojnë sistemin imunitar të trupit. Lakra jeshile përmban vitamina A, C, K, E.