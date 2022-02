Pirja e rregullt e kafesë zvogëlon gjasat për të zhvilluar këtë lloj kanceri

Meqenëse kafeja është një nga ritualet tona të mëngjesit, vazhdimisht duhet të lexojmë për përfitimet e saj.

Nga ulja e rrezikut të sëmundjes së mëlçisë yndyrore deri te ndihma për humbjen e peshës, kafeja është treguar se përmirëson shëndetin tonë në shumë mënyra.

Disa kërkime të reja emocionuese, të cilat sugjerojnë se kafeja ndihmon në uljen e rrezikut të kancerit endometrial.

Çfarë është kanceri endometrial?

Siç shpjegohet nga Shoqata Amerikane e Kancerit (ACS), kanceri endometrial ndodh kur qelizat në rreshtimin e brendshëm të mitrës (e quajtur edhe endometrium) fillojnë të rriten jashtë kontrollit.

Statistikat vjetore tregojnë se kanceri endometrial është kanceri më i zakonshëm i organeve riprodhuese femërore në mesin e grave pas menopauzës.

A është kafeja e mirë për kancerin e endometrit?

Kafeja është një pije e mbushur me antioksidantë që ndihmon në luftimin e problemeve kronike shëndetësore si kanceri i mëlçisë dhe sëmundjet e zemrës. Si i tillë, studiuesit nga Spitali i Affiliated i Universitetit Mjekësor Weifang në Weifang, Kinë donin të shihnin nëse kafeja kishte një efekt pozitiv në rrezikun e kancerit endometrial.

Prandaj, studiuesit kryen një përmbledhje të studimeve, e cila u botua së fundi në Journal of Obstetrics and Gynecology Research. Në total, ekipi shqyrtoi 24 studime që diskutonin lidhjen e marrjes së kafesë me këtë kancer që përfshinte 699,234 pjesëmarrës dhe 9,833 raste të kancerit endometrial.

Në fund të fundit, autorët gjetën një lidhje midis marrjes së rregullt të kafesë dhe një shans më të ulët të zhvillimit të këtij kanceri. Por pse kjo pije e ngrohtë do të kishte një efekt mbrojtës kundër sëmundjes? Studiuesit theksojnë se kafeja është plot me komponentë bioaktive siç janë komponimet fenolike. Këto komponime ofrojnë një efekt antikancerogjen, që do të thotë frenim i aktivitetit të tumoreve dhe zhvillimit të kancerit.

Përveç kësaj, studiuesit vërejnë se ky përfitim vlen kryesisht për kafetë me kafeinë dhe jo për llojet pa kafeinë. Për më tepër, metoda e pirjes së kafesë (e filtruar ose e zier) nuk duket se luan një faktor në uljen e mëtejshme të rrezikut të kancerit endometrial. Për ta përmbledhur, adhuruesit e kafesë që pinë të gjitha llojet e pijeve me kafeinë mund të gëzohen, falë këtij hulumtimi emocionues.