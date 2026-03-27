Plagosen rëndë një oficer izraelit dhe një ushtar në jug të Libanit

Ushtria izraelite raportoi sot një oficer dhe një ushtar u plagosën rëndë gjatë ofensivave tokësore në jug të Libanit, transmeton Anadolu.
Ushtria tha në një deklaratë se të dy u plagosën gjatë një operacioni ushtarak gjatë natës dhe u dërguan në spital. Njoftimi erdhi një ditë pasi ushtria tha se dy ushtarë u vranë dhe gjashtë të tjerë u plagosën në jug të Libanit.
Të enjten, shefi i Komandës Veriore, gjeneral majori Rafi Milo tha se ushtria do të zgjeronte më tej inkursionin e saj tokësor në jug të Libanit, duke përmendur nevojën për të zgjeruar atë që e përshkroi si një “zonë sigurie përpara”.
Që nga fillimi i ofensivës aktuale më 2 mars, ushtria izraelite ka njoftuar vazhdimisht operacione tokësore në jug të Libanit ndërsa Hezbollahu ka thënë se po përballet me forcat që po përparojnë.
Ushtria më parë tha se katër divizione po marrin pjesë në operacionin tokësor. Kanali izraelit “Channel 14” raportoi të mërkurën se ushtria planifikon të zgjerojë praninë e saj deri në 8 kilometra brenda territorit libanez dhe ka filluar të krijojë 18 pozicione ushtarake.
Të dielën, shefi i Shtabit të ushtrisë izraelite, Eyal Zamir tha se do të zgjerojë si operacionet tokësore ashtu edhe sulmet ajrore kundër Libanit. Autoritetet libaneze thonë se sulmet izraelite që nga 2 marsi kanë vrarë 1.116 persona, kanë plagosur 3.229 të tjerë dhe kanë zhvendosur më shumë se 1 milion persona.