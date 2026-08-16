Plani i SpaceX për lëshimin e raketave në bregdetin e Luizianës shkakton reagime të ashpra

Planet e SpaceX të Elon Musk për të ndërtuar një vend të gjerë për lëshimin e raketave në një pjesë të vijës bregdetare të Luizianës që po gërryhet me shpejtësi kanë shkaktuar reagime të forta, të cilët kanë frikë se kjo do të dëmtojë rëndë ekosistemin e brishtë të zonës.
Një marrëveshje që SpaceX të marrë kontrollin e 130,000 akrave të famullisë bregdetare Vermilion raportohet se është afër finalizimit , duke i lejuar kompanisë të rrisë numrin e lëshimeve, përfshirë edhe mega-raketën e saj të re Starship.
SpaceX gjithashtu ka ambicie për të vendosur qendra të dhënash të inteligjencës artificiale në hapësirë, dhe ndërsa disa ekspertë kanë dyshime për këtë, ajo ka paraqitur dokumente rregullatore për të ndërtuar një konstelacion prej deri në një milion prej tyre.
Marrëveshja me udhëheqjen shtetërore republikane të Luizianës do t’i mundësojë SpaceX të ndërtojë në një rrip prej 18 miljesh të Ishullit Pecan, një copë toke e ulët me vetëm disa qindra banorë që ndodhet në jug të qytetit të Lafayette.
Toka ishte hequr më parë nëpërmjet një zgjidhjeje ligjore me gjigantin e naftës ExxonMobil, i cili u akuzua për përkeqësimin e humbjes së tokës dhe ndotjes përmes aktiviteteve të tij në zonë. ExxonMobil i ka përshkruar paditë kundër tij si “të pabaza”.
As SpaceX dhe as Jeff Landry, guvernatori i Luizianës, nuk e kanë konfirmuar ende planin për vendin e raketës, megjithëse kompania hapësinore më parë kishte postuar në X, se mijëra lëshime anijesh kozmike do të kërkojnë aftësinë për t’u lëshuar nga shumë vende të ndryshme, kështu që janë vazhdimisht duke eksploruar për të gjetur vende të qëndrueshme për të zgjeruar operacionet e Starship në të ardhmen, si brenda vendit ashtu edhe ndërkombëtarisht.
Perspektiva e një porti të ri hapësinor që shtrihet në një sipërfaqe disa herë më të madhe se Uashingtoni DC ka alarmuar disa kundërshtarë në Ishullin Pecan. Të hënën u lançua një faqe interneti për të mbledhur kundërshtime ndaj planit të SpaceX, me organizatorin e saj që paralajmëronte se objekti i ri gjigant do të rrezikonte habitatin kritik të shpendëve shtegtarë.
Qindra miliona zogj, duke përfshirë patat e borës, vinçat e bardhë dhe 40% e të gjithë shpendëve ujorë të Amerikës së Veriut, përdorin Ishullin Pekan si një ndalesë të rëndësishme në fluturimet e tyre migratore përmes rrugës së fluturimit të Misisipit, një korridor kyç që zogjtë përdorin në fluturimet sezonale midis Amerikës së Veriut dhe Jugut.