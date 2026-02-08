Po vjen Xbox i ri

Microsoft po përgatitet të sjellë në treg konsolën e re Xbox të gjeneratës së ardhshme, që pritet të dalë në vitin 2027, sipas informacioneve të fundit nga AMD, partneri kryesor i Microsoft në zhvillimin e çipave.
Zyrtarët e AMD kanë konfirmuar se hardueri i ri është gati dhe po përgatitet për prezantim, duke sjellë përmirësime të konsiderueshme në performancë dhe teknologji të reja që do të revolucionarizojnë përvojën e lojës.
Konsola e ardhshme pritet të integrojë inteligjencën artificiale (AI) për të përmirësuar mënyrën e video-lojës dhe reagimin e karaktereve virtualë.
Sipas informacioneve të rrjedhura, Xbox i ri mund të jetë një platformë hibride, duke kombinuar fuqinë e harduerit lokal me kapacitetin e përpunimit në “cloud”, si dhe mund të sjellë një version portativ, që do të konkurrojë me pajisje si Steam Deck dhe Nintendo Switch.
Analistët e industrisë besojnë se Microsoft synon të shkurtojë ciklin aktual të Xbox Series X/S, duke hyrë më herët në epokën e re të video-lojërave me AI dhe duke ofruar një përvojë të fuqishme dhe inovative për lojtarët.
Konsola e re premton të jetë një hap i madh drejt të ardhmes së lojërave elektronike, duke kombinuar performancën e lartë, fleksibilitetin dhe teknologjitë më të fundit.