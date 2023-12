Policia bën apel për vigjilencë në parandalimin e përdorimit të parregullt të mjeteve piroteknike

Policia e Kosovës ka bërë apel për të pasur kujdes dhe vigjilencë në parandalimin e përdorimit të parregullt të mjeteve piroteknike, sidomos nga fëmijët, me qëllim të shmangies së rrezikut që mund të shkaktojnë mjetet plasëse.

Policia ka thënë se është e angazhuar me plan konkret që këtë fundvit festat të kalojnë të qeta dhe pa incidente.

Policia ka thënë se do të ketë shtim të prezencës policore në rrugë dhe ambiente të hapura.

“Ndërmarrja e masave preventive policore për të siguruar që festat e fundvitit të kalojnë pa ndonjë incident, do të përfshijë edhe ndërmarrjen e masave ligjore ndaj veprimeve të mundshme kundërligjore dhe luftimi i dukurive negative që shkaktojnë jo stabilitet në vend në çfarëdo mase sa rrezikon rendin, qetësinë dhe sigurinë publike, ku ngritja e prezencës policore do të bëhet në gjithë Republikën e Kosovës, përfshirë edhe zonat sensitive posaçërisht në ato lokacione me popullatë të përzier”, thuhet në njoftim.