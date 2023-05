Policia e Kosovës gjen pajisje për prodhimin e kriptovalutave në veri të Mitrovicës

Policia e Kosovës ka gjetur pajisje për prodhimin e kriptovalutave në veri të Mitrovicës.

Gjatë ditës, Policia ka lokalizuar një shtëpi banimi në rrugën “Qeta e Minatorëve” ku në bashkëpunim me Doganën e Kosovës janë konfiskuar pajisjet.

Sipas njoftimit të Policisë, një person i dyshuar kishte mbajtur këto pajisje: Antiminer T9-16 copë, Antiminer S9-13 copë, kartela grafike 4Gb-32 copë, kartela Grafike 8Gb-33 Copë, power suplyer- 10 copë.

“Pas pranimit të informacioneve relevante nga hetimet rajonale dhe të antidrogës së Policisë në Mitrovicë veri për aktivitete të dyshuara Policia e Kosovës, konkretisht Drejtoria e Rajonale e Mitrovicës veri sot me datë 9 maj 2023, rreth orës 11:00, me njësitet e saj, në funksion të realizimit të detyrave dhe autorizimeve ligjore kanë ndërmarr veprime operative me që rast është lokalizuar një objekt (shtëpi banimi) në rrugën “Qeta e Minatorëve” ku një person i dyshuar kishte në posedim pajisje për prodhimin e kriptovalutave”, thuhet në njoftimin e Policisë.