Ata po restaurojnë thesare të lashta dhe po nxisin turizmin
Iraku, djepi i disa prej qytetërimeve më të vjetra të njerëzimit, po përpiqet të shkruajë një kapitull të ri në historinë e tij.
Pas dekadash konflikti dhe paqëndrueshmërie, vendi po investon gjithnjë e më shumë në turizëm, restaurimin e vendeve historike dhe infrastrukturën hoteliere, dhe një nga hapat më të rëndësishëm do të jetë rihapja e Muzeut Kombëtar të rinovuar në Bagdad.
Muzeu duhet të hapë dyert e tij më 1 dhjetor 2026, i cili është një simbol i rëndësishëm i rimëkëmbjes së vendit. Ky institucion pësoi dëme të mëdha gjatë kaosit pas pushtimit amerikan në vitin 2003, kur një numër i madh objektesh arkeologjike me vlerë u plaçkitën.
Rinovimi i Muzeut Kombëtar është vetëm një pjesë e një plani më të gjerë me të cilin Iraku dëshiron të tërheqë më shumë vizitorë. Pallati Abasid i shekullit të 12-të në Bagdad është rihapur gjithashtu, ndërsa puna është duke u zhvilluar në fortesën Al-Ukhaidir pranë Qerbelasë, Minarenë Spirale në Samarra dhe ziguratin e lashtë në Ur.
Pritet gjithashtu rihapja e Muzeut Kulturor në Mosul, ndërsa Muzeu Al-Anbar kohët e fundit filloi të presë përsëri vizitorë pas një mbylljeje afatgjatë.
Iraku regjistroi rreth dhjetë milionë vizitorë vitin e kaluar, dhe interesi për këtë destinacion po rritet përsëri pavarësisht sfidave të sigurisë dhe paqëndrueshmërisë në rajonin më të gjerë të Lindjes së Mesme.
Përveç restaurimit të trashëgimisë kulturore, fonde të konsiderueshme po investohen edhe në kapacitetet e akomodimit. Zbatimi i 20 projekteve të reja të hoteleve luksoze është duke u zhvilluar në Bagdad, ndërsa investime multi-milionëshe po kryhen edhe në Basra, Erbil dhe Karbala.
Bie në sy në veçanti Kurdistani i Irakut, në të cilin, sipas të dhënave nga bordi rajonal i investimeve, janë investuar më shumë se 80 miliardë dollarë në dy dekadat e fundit. Numri i vizitorëve në këtë rajon është rritur nga 377,000 në vitin 2006 në tetë milionë në vitin 2024.
James Willcox, themelues i kompanisë së udhëtimeve Untamed Borders, beson se Iraku ka potencialin të bëhet një nga destinacionet më të rëndësishme turistike në rajon.
Ai thekson se Bagdadi dhe Babilonia kanë vlerë të jashtëzakonshme historike dhe kulturore, dhe investimet në vendet e lashta dhe infrastrukturën turistike mund të ndryshojnë ndjeshëm imazhin e vendit në sytë e udhëtarëve ndërkombëtarë.
Edhe pse situata e sigurisë vazhdon të shkaktojë kujdes tek disa turistë, Iraku po përpiqet të tregojë se historia e tij nuk është vetëm një histori konflikti. Rihapja e muzeve, restaurimi i monumenteve të lashta dhe ndërtimi i hoteleve të reja janë një përpjekje për t’i paraqitur botës një anë tjetër të këtij vendi – një anë që ruan gjurmët e qytetërimeve mijëravjeçare, shkruan Breaking Travel News. /tesheshi