Paralajmërimi: Sabotimi rus në kontinent, më i mundur dhe me viktima!
Sabotimi i lidhur me Rusinë në Evropë është në rritje dhe mundësia e një incidenti me viktima masive po bëhet më reale, ka paralajmëruar një grup ekspertësh strategjikë kryesorë, duke deklaruar se operativë gjithnjë e më të aftë po synojnë infrastrukturën kritike duke përdorur metoda gjithnjë e më të sofistikuara.
Instituti Ndërkombëtar për Studime Strategjike (IISS) deklaron në raportin e tij se shërbimet e inteligjencës ruse dhe përfaqësuesit e tyre po synojnë hekurudhat evropiane, rrjetet e energjisë dhe industritë e mbrojtjes me qëllim dobësimin e mbështetjes për Ukrainën.
Numri i sulmeve sabotuese ruse është rritur me 16 përqind në 12 muajt e fundit, ndërsa përdorimi i zjarrvënies dhe pajisjeve shpërthyese është dyfishuar, tha IISS.
Kjo, paralajmërojnë ata, “përbën rrezikun e një incidenti me viktima masive në një kohë kur hapësira për llogaritje të gabuara po zvogëlohet”, me mundësinë e hakmarrjes dhe përshkallëzimit të mëvonshëm të konfliktit.
Ndërsa shumica e operacioneve ende kryhen nga rekrutë të trajnuar dobët, raporti thotë se një grup operativësh të nivelit të mesëm po luajnë një rol gjithnjë e më aktiv, duke përdorur metoda më të sofistikuara. Këto përfshijnë pajisje shpërthyese të improvizuara me detonatorë të kohës dhe me telekomandë.
Autoritetet në të gjithë Evropën kanë arrestuar njerëz që vepruan si ndërmjetës, kanë dëbuar oficerë të inteligjencës dhe në disa raste kanë mbyllur konsullatat ruse. Megjithatë, “nuk ka prova të qarta se këto masa e kanë bërë sabotimin një instrument më pak tërheqës të politikës së Kremlinit”, thotë raporti, sipas The Guardian.
“Arrestimet largojnë ndërmjetësit, por nuk ka gjasa të dekurajojnë shërbimet ruse të inteligjencës që i operojnë ato”, thotë IISS.
Ai shton se sulmet, të kryera nga “shtresa ndërmjetësish”, ndodhin në valë dhe janë të përqendruara në vende dhe sektorë strategjikisht të rëndësishëm.
Gjermania dhe Polonia, objektivat kryesore
Sipas vlerësimeve të IISS, Gjermania dhe Polonia do të mbeten ndër objektivat më të zakonshme, duke pasur parasysh se rrjetet e tyre të transportit dhe industrisë janë thelbësore për ofrimin e ndihmës në Ukrainë.
Më shumë se gjysma e incidenteve në 12 muajt e fundit kishin të bënin me sulme ndaj infrastrukturës kritike.
Raporti thotë se 29 incidente të lidhura me Moskën u regjistruan në Poloni midis tetorit 2025 dhe shtatorit 2026.
Këto përfshijnë një incident në nëntor 2025, kur një pajisje shpërthyese dëmtoi një linjë hekurudhore që transportonte ndihmë në Ukrainë.
Më 4 gusht, një dron i mbushur me eksploziv u zbulua në Leipzig, Gjermani, pranë një aeroplani mallrash ukrainas Antonov që po përdorej për të transportuar pajisje ushtarake.
Hetuesit dyshojnë se një dron i dytë u përplas me një aeroplan mallrash DHL menjëherë pas pezullimit të trafikut ajror. /tesheshi