Policia gjermane nis bastisjet lidhur me hetimin e korrupsionit në “EURO 2024”

Policia gjermane kreu sot bastisje për korrupsion të dyshuar të lidhur me Kampionatin Evropian “EURO 2024”, transmeton Anadolu.
Vendet e kontrolluara përfshijnë selinë e Federatës Gjermane të Futbollit dhe bashkitë në disa ish-qytete pritëse mbi korrupsionin e dyshuar të lidhur me “EURO 2024”.
“Shqetësimet e hetimit kanë të bëjnë me përfitime të paautorizuara të supozuara se janë dhënë, përfshirë një vizitë në një ndeshje futbolli ndërkombëtar, të cilën një i dyshuar i cili punonte në një qytet pritës në atë kohë, thuhet se i kishte marrë nga përgjegjësit në kompaninë organizatore”, tha në një deklaratë Zyra Shtetërore e Hetimit Kriminal të Rhine-Westphalia-s.
Deklarata thekson se qyteteve pritëse dyshohet se u janë ofruar të drejta ekskluzive të parablerjes për biletat nga kompania organizatore, me disa qytete që i ushtrojnë ato të drejta dhe i përdorin biletat në mënyra të ndryshme.