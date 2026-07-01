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Policia gjermane nis bastisjet lidhur me hetimin e korrupsionit në “EURO 2024”

Policia gjermane kreu sot bastisje për korrupsion të dyshuar të lidhur me Kampionatin Evropian “EURO 2024”, transmeton Anadolu.

Vendet e kontrolluara përfshijnë selinë e Federatës Gjermane të Futbollit dhe bashkitë në disa ish-qytete pritëse mbi korrupsionin e dyshuar të lidhur me “EURO 2024”.

“Shqetësimet e hetimit kanë të bëjnë me përfitime të paautorizuara të supozuara se janë dhënë, përfshirë një vizitë në një ndeshje futbolli ndërkombëtar, të cilën një i dyshuar i cili punonte në një qytet pritës në atë kohë, thuhet se i kishte marrë nga përgjegjësit në kompaninë organizatore”, tha në një deklaratë Zyra Shtetërore e Hetimit Kriminal të Rhine-Westphalia-s.

Deklarata thekson se qyteteve pritëse dyshohet se u janë ofruar të drejta ekskluzive të parablerjes për biletat nga kompania organizatore, me disa qytete që i ushtrojnë ato të drejta dhe i përdorin biletat në mënyra të ndryshme.

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