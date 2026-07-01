Trajneri i Ekuadorit largohet nga Kombëtarja

Ekuadori u eliminua nga Meksika pas humbjes 2-0 ndaj Meksikës në fazën e 1/16-tës së Kupës së Botës.
Trajneri argjentinas i Ekuadorit, Sebastian Beccacece, ka dhënë dorëheqje pas ndeshjes.
Ai e ka bërë të ditur lajmin në një konferencë për media.
“Kontrata jonë përfundoi me Kupën e Botës. Nuk mendoj se ishim në gjendje të arrinim atë që premtuam. Sot është radha ime të them lamtumirë”, ka thënë Beccacece pas ndeshjes.
Pavarësisht dhimbjes së eliminimit, Beccacece zgjodhi të përqendrohej në lidhjen e thellë që krijoi me ekipin dhe vendin gjatë udhëtimit të tyre. I pyetur për trashëgiminë që po lë pas, Beccacece i drejtoi lëvdata ekipit të tij. “Trashëgimia është nga lojtarët sepse ata janë ekipi më i ri në Ekuador”.
Ekuadori mundi Gjermaninë 2-1 në raundin e fundit të fazës së grupeve në këtë Kupë Bote.
Ata hynë në turne si një “kalë i errët”, që do të thotë një ekip që mund të surprizojë.
Arsyeja është vendi i tyre i dytë në kualifikueset e forta të Amerikës së Jugut.