Pompa për nxjerrjen e vajit, a duhet të keni një në garazhin tuaj?

Shkuarjet e rregullta në autoservis janë pjesë e jetës së çdo shoferi dhe, varësisht nga nevojat e automjetit, mijëra kilometra mund të kalojnë midis dy vizitave te mekaniku.
Një detyrë e tillë rutinë është ndërrimi i vajit, një punë që pronarët e makinave po e kryejnë vetë gjithnjë e më shumë, transmeton Telegrafi.
Jo vetëm që kjo kursen kohë që përndryshe do të shpenzohej duke pritur në një autoservis, por i gjithë procesi është çuditërisht i thjeshtë, veçanërisht me ndihmën e një mjeti të specializuar si pompa e vajit.
Një ndërrim klasik i vajit përfshin futjen nën makinë, heqjen e tapës dhe mbledhjen e vajit të vjetër në një enë të përshtatshme.
Megjithatë, kjo procedurë mbart edhe rreziqet e veta – nga fijet e dëmtuara në tapë deri te fakti që jo të gjithë kanë një krik dhe kushte të sigurta për të punuar nën automjet.
Për fat të mirë, edhe prodhuesit e makinave e kanë njohur këtë problem. Kjo është arsyeja pse gjithnjë e më shumë modele të reja e kanë filtrin e vajit të vendosur në një vend lehtësisht të arritshëm, sipër motorit, gjë që e thjeshton ndjeshëm punën për këdo që dëshiron ta bëjë vetë.
Megjithatë, pavarësisht nga rregullimi i komponentëve nën kapakun e motorit, një pompë vaji është një mjet që mund ta çojë të gjithë procesin në një nivel të ri.
Siç sugjeron edhe emri i saj, një pompë nxjerrjeje vaji përdoret për të hequr vajin e vjetër të motorit nga një makinë.
Parimi i saj i punës bazohet në krijimin e një vakumi që nxjerr vajin direkt nga motori përmes tubit të matjes së vajit.
Vaji i nxjerrë mblidhet në një enë të integruar, nga ku më vonë mund të hidhet në mënyrë të sigurt.
I gjithë procesi është i shpejtë, i pastër dhe eliminon plotësisht nevojën për të ngritur automjetin dhe për t’u zvarritur poshtë tij.
Ekzistojnë disa lloje pompash në treg: manuale, elektrike dhe pneumatike.
Modelet manuale funksionojnë si një shiringë e madhe, ku vakumi krijohet duke tërhequr një dorezë ose piston.
Nga ana tjetër, pompat elektrike bëjnë të gjithë punën për ju duke përdorur një motor të vogël.
Pompat pneumatike funksionojnë në një parim të ngjashëm, por përdorin ajër të kompresuar nga një kompresor për të krijuar vakumin.
Secili prej modeleve të listuara do ta bëjë punën pa probleme, veçanërisht për pronarët që mirëmbajnë rregullisht një ose dy makina.
Këto pompa e përshpejtojnë ndjeshëm punën edhe për profesionistët, kështu që nëse mekaniku juaj i përdor ato, ndërrimi i vajit do të bëhet shumë shpejt.
Një gjë është e sigurt: ndërrimi i vajit të motorit nuk ka qenë kurrë më i lehtë.