Popullsia e SHBA-së kalon shifrën prej 331 milionë banorë

Sipas të dhënave të Byrosë së Regjistrimit të lëshuar të hënën popullsia e SHBA-së ka arritur në 331.449.281 banorë, transmeton Anadolu Agency (AA).

Të dhënat, dorëzuar presidentit të SHBA-së, Joe Biden, shënuan një rritje prej 7.4 për qind nga regjistrimi i fundit një herë në një dekadë i kryer në vitin 2010.

Sipas të dhënave, shteti më i populluar është Kalifornia me 39.538.223 banorë dhe më pak i populluar është Wyoming me 576.851 banorë.

Numri i popullsisë do të përdoret për të ndarë pjesën e secilit shtet të vendeve në Dhomën e Përfaqësuesve.

Teksasi, i cili shtoi numrin më të madh të banorëve që nga viti 2010, do të fitojë dy vende në Dhomën e Përfaqësuesve pasi u shtua me 4 milionë banorë që nga viti 2010. Pesë shtete tjera, përfshirë Colorado, Florida, Montana, Karolina e Veriut dhe Oregon do të shtojnë një vend secili.

Kalifornia, Illinois, Michigan, New York, Ohio, Pennsylvania dhe Virxhinia Perëndimore do të humbasin nga një vend./aa