Porosi nga hoxha

Motra dhe vëllezër!

Sot jemi më 6 prill, në ditën e 15 të Ramazanit! Besoj që shumicës nga ne na duken si 15 min, e jo 15 ditë që na shkuan nga ky i bekuari Ramazan?! Prandaj ftoj veten dhe gjithë juve ti ngjallim këto ditë të mbetura të cilat vërtetë janë “ditë të numruara (të pakta)” dhe ti kompenzojmë në to të humburat në ditët e kaluara dhe ta shtojmë:

Sexhden

Dhikrin

Lutjen

Leximin dhe kuptimin e Kur’an-it

Sadakanë

Dhënjen e iftareve

Vizitën e të sëmurëve

Vizitën e varrezave

Mbulimin e borgjeve borgjlinjve

Përkrahjen e studentëve nevojtarë

Pastrimin e oborreve

Pastrimin e rrugëve, lagjeve…

E mbi të gjitha: Pastrimin e zemrave tona nga çdo mynxyrë shejtani, e pa të cilën as agjërimi ynë nuk do na jet agjërim e as ramazani Ramazan.

Ju dua fort dhe lutem për ju! Na kujtoni dhe ju në duatë tuaja!

Husamedin Abazi