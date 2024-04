Portugalia thërret të dërguarin iranian për të dënuar sulmin ndaj Izraelit, kërkon lirimin e anijes

Portugalia thirri sot të dërguarin iranian për të dënuar sulmin e fundjavës së Teheranit ndaj Izraelit dhe për të bërë thirrje për lirimin e një anijeje të kapur në ujërat e Gjirit Persik, transmeton Anadolu.

“Takimi me Drejtorin e Përgjithshëm të Politikës së Jashtme bëri të mundur përsëritjen e dënimit të ashpër dhe kategorik të sulmit të fundit të kryer kundër shtetit të Izraelit”, thuhet në deklaratën e Ministrisë së Jashtme.

“Qeveria portugeze shprehu shqetësimin e saj të thellë për përshkallëzimin e konfliktit në rajon, duke bërë thirrje për kontroll maksimal”, tha Ministria.

Irani të shtunën kreu një sulm ajror ndaj Izraelit si hakmarrje për sulmin ajror të 1 prillit ndaj kompleksit të tij diplomatik në kryeqytetin sirian Damask. Siç u njoftua, Irani lëshoi më shumë se 300 dronë dhe raketa, pothuajse të gjitha të interceptuara nga sistemet e mbrojtjes ajrore të Izraelit dhe aleatëve të tij – SHBA-ja, Franca dhe Britania.

Deklarata e Ministrisë së Jashtme portugeze tha se qeveria rinovoi gjithashtu kërkesën për lirimin e menjëhershëm të anijes MSC Aries, e ndaluar gjatë fundjavës në Ngushticën e Hormuzit.

“Ministria e Punëve të Jashtme do të presë rezultatet e këtij demarshi formal dhe do të vlerësojë hapat e mëtejshëm në përputhje me rrethanat”, thuhet më tej.

Të shtunën, agjencia shtetërore iraniane e lajmeve IRNA raportoi se MSC Aries u kap nga njësia detare e Gardës Revolucionare të Iranit (IRGC) në një operacion të posaçëm me helikopter.