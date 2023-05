Posterat kundër refugjatëve mbuluan rrugët e Stambollit përpara zgjedhjeve

Një numër i madh posterash të fushatës janë shfaqur në rrugët e Stambollit, duke treguar kandidatin e opozitës Kemal Kilicdaroglu me një mesazh të thjeshtë: “Sirianët do të kthehen!”

Kilicdaroglu ka kërcënuar se do të dërgojë miliona refugjatë sirianë në një zonë lufte, një objektiv që do të përballet me kundërshtime të forta përballë ligjit ndërkombëtar.

Gjatë fushatës së tij, Kilicdaroglu akuzoi qeverinë e Erdoganit se ka lejuar “10 milionë” refugjatë në vend, duke rritur ndjeshëm vlerësimet zyrtare të popullsisë së refugjatëve të Turqisë.

Prej se Kilicdaroglu është vënë kundër refugjatëve raportohen shumë raste të bullizmit ndaj tyre, kryesisht në shkolla. /mesazhi