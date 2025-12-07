Prania e krishterë në Bregun Perëndimor po rrezikohet

Një analizë e re paralajmëron se komunitetet e krishtera palestineze në Bregun Perëndimor po përballen me kërcënime serioze për shkak të humbjes së tokave, dhunës së shtuar dhe pasigurisë së vazhdueshme.
Artikulli i publikuar nga Aljazeera thekson se siguria e hebrenjve është e rëndësishme dhe duhet mbrojtur, sidomos pas historisë së antisemitizmit dhe Holokaustit. Megjithatë, kjo nuk mund të justifikojë heshtjen përballë vuajtjeve të familjeve të krishtera dhe myslimane palestineze.
Mesazhi kryesor është se siguria e një populli nuk mund të ndërtohet duke sjellë pasiguri për një tjetër.
