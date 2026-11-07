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Prattipati takon komandantin e KFOR-it: Është e rëndësishme të ruhet një ambient i sigurt për të gjithë komunitetet në Kosovë

E Ngarkuara me Punë e Ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Anu Prattipati, është takuar me komandantin e misionit të KFOR-it, gjeneralmajor Roberto Vergori.

Lajmi është bërë i ditur nga Ambasada Amerikane në Kosovë përmes një njoftimi në Facebook, ku thuhet se në takim është theksuar rëndësia e ruajtjes së një ambienti të sigurt dhe të qëndrueshëm për të gjitha komunitetet në Kosovë.

Takimi vjen në kuadër të bashkëpunimit ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe misionit të NATO-s në Kosovë për çështjet e sigurisë

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