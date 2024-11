Ndërrimi i gomave të verës me ato të dimrit në veturë për të gjithë shoferët do të fillojë nga sot dhe do të zgjasë deri më datën 15 mars.

Pajisjet dimërore të cilat duhet t’i posedojnë pjesëmarrësit në trafik janë gomat e dimrit dhe zinxhirët, përcjell teve1.info

Shoferi që drejton automjetin pa pajisje dimërore, dënohet për kundërvajtje.

Policia e Kosovës ka bërë apel tek të gjithë shoferët që të zëvendësojnë gomat e verës me ato të dimrit.