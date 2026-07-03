Presidenti amerikan Trump kritikon ndarjen e barrës “të njëanshme” të NATO-s

Presidenti amerikan Donald Trump kritikoi të enjten ndarjen e barrës së NATO-s, duke e quajtur “qesharake” që SHBA-ja të vazhdojë atë që ai e përshkroi si një marrëdhënie “të njëanshme” dhe jo reciproke, transmeton Anadolu.
Në një postim në platformën e mediave sociale amerikane “Truth Social”, Trump ndau një tabelë që krahason shpenzimet e mbrojtjes midis aleatëve të NATO-s dhe SHBA-së.
“Është qesharake që SHBA-ja të vazhdojë në këtë rrugë të njëanshme kur marrëdhënia nuk është reciproke. Ata nuk ishin aty për ne!!!”, shkroi ai.
Grafiku tregon shpenzimet e mbrojtjes amerikane në 999 miliardë dollarë, krahasuar me 90.5 miliardë dollarë për Mbretërinë e Bashkuar, 66.5 miliardë dollarë për Francën, 48.8 miliardë dollarë për Italinë dhe 44.3 miliardë dollarë për Poloninë.