Presidenti Erdogan dënon vuajtjet e civilëve në Iran, kërkon armëpushim

Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, shprehu pikëllim të thellë për vuajtjet e civilëve në Iran, duke shtuar se Turqia do të intensifikojë përpjekjet diplomatike për të arritur një armëpushim dhe për të ndihmuar në rikthimin e paqes, raporton Anadolu.
“Ne ndajmë dhimbjen e popullit iranian. Jemi thellësisht të pikëlluar të jemi dëshmitarë të këtyre vuajtjeve, ku civilët, fëmijët e pafajshëm, po mbajnë barrën e konfliktit” tha Erdogan në një ngjarje në kryeqytetin Ankara.
Turqia do të forcojë kontaktet diplomatike derisa të vendoset armëpushimi dhe të rikthehet qetësia në rajon, premtoi Erdogan.
“Ne jemi në anën e paqes, duam që gjakderdhja të ndalet, lotët të pushojnë, dhe që rajoni ynë të arrijë përfundimisht paqen e qëndrueshme për të cilën ka aspiruar prej kohësh” shtoi ai.
Presidenti turk nënvizoi se prioritet i Turqisë është sigurimi i armëpushimit dhe hapja e derës për dialog.
“Nëse nuk ndërhyhet në mënyrën e nevojshme, konflikti do të ketë pasoja serioze për sigurinë rajonale dhe globale” tha Erdogan.
“Asnjë nuk mund të përballojë pasigurinë ekonomike dhe gjeopolitike që një proces i tillë do të sjellë. Prandaj, ky zjarr duhet të shuhet para se të përhapet më tej”, tha ai.
SHBA-ja dhe Izraeli nisën një sulm në shkallë të gjerë ndaj Iranit të shtunën, duke vrarë disa udhëheqës të lartë iranianë, përfshirë Udhëheqësin Suprem, Ajatollah Ali Khamenei.
Në përgjigje, Teherani është hakmarrë me sulme me dronë dhe raketa që synojnë Izraelin, si dhe vendet rajonale të cilat janë shtëpia e aseteve amerikane.
Gjysmëhëna e Kuqe iraniane tha se numri i të vdekurve nga sulmet ajrore të SHBA-së dhe Izraelit që nga e shtuna është rritur në 555.