Presidenti Erdoğan shënon 102-vjetorin e Ditës së Fitores

Presidenti turk Recep Tayyip Erdoğan shënoi përvjetorin e 102-të të Ditës së Fitores, duke përkujtuar humbjen e forcave pushtuese greke nga turqit në Betejën e Dumlupınarit në vitin 1922, transmeton Anadolu.

“Në këtë ditë të rëndësishme, një nga momentet kyçe të historisë sonë, uroj 30 Gushtin, Ditën e Fitores së kombit tonë të dashur, të vëllezërve dhe motrave tona turq qipriotë dhe të miliona qytetarëve tanë në mbarë botën. Unë shpreh mirënjohjen time më të përzemërt për mysafirët tanë në misionet tona jashtë vendit, të cilët ndajnë gëzimin tonë në Ditën e Fitores”, tha Erdoğan.

Presidenti theksoi se Fitorja e Madhe, të cilën Gazi Mustafa Kemal Ataturk e përshkroi si “monument i pavdekshëm i idesë së lirisë dhe pavarësisë së kombit turk”, ka regjistruar përjetësisht ekzistencën e ekzistencës së kombit në tokat e Anadollit.

Më tej ai tha se me Betejën e Komandantit të Përgjithshëm më 30 gusht, forcat pushtuese “u mundën me vendosmëri, boshti i imperializmit u thye dhe dyert e shpalljes së Republikës u hapën gjerësisht”.

“Me Fitoren e Madhe, kombi turk i shpalli edhe një herë mbarë botës se nuk do të pranonte robërinë, se nuk do të linte t’i viheshin prangat vullnetit të tij dhe se nuk do të bënte kurrë kompromis për të jetuar i pavarur në atdheun e tij”, tha presidenti turk.

Në mesazhin e tij, Erdoğan përsëriti gjithashtu angazhimin e Turqisë për të ndihmuar popullatat e shtypura në mbarë botën. “Ne po mobilizojmë të gjitha mjetet dhe burimet tona për të ndaluar konfliktet, shtypjet dhe masakrat që ndodhin në pjesë të ndryshme të botës, veçanërisht në Gaza”, tha ai, duke premtuar mbështetje për të gjithë njerëzit e shtypur, pavarësisht nga identiteti apo besimi i tyre.

Turqia u pushtua nga forcat aleate pas disfatës së Perandorisë Osmane në fund të Luftës së Parë Botërore (1914-1918).

Pushtimi i huaj nxiti Luftën e Pavarësisë së Turqisë në vitin 1919, në të cilën forcat turke – të udhëhequra nga Ataturku – përfundimisht i dëbuan pushtuesit nga Anadolli.

Nga 26 gushti deri më 30 gusht 1922, forcat turke luftuan Betejën e Dumlupınarit (e konsideruar si pjesë e Luftës Greko-Turke) në provincën perëndimore Kutahya të Turqisë, ku forcat greke u mundën në mënyrë vendimtare.

Deri në fund të vitit 1922, të gjitha forcat e huaja ishin larguar nga territoret që do të bëheshin kolektivisht Republika e re e Turqisë një vit më vonë.

