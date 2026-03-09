Presidenti i Azerbajxhanit uron udhëheqësin e ri suprem të Iranit

Presidenti i Azerbajxhanit, Ilham Aliyev, të hënën e uroi Mojtaba Khamenei-n që u bë udhëheqësi i ri suprem i Iranit, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë të publikuar në faqen e internetit të Presidencës së Azerbajxhanit, thuhet se Aliyev shprehu gjithashtu ngushëllime për vdekjen e babait të udhëheqësit të ri, ish-udhëheqësit suprem, Ajatollah Ali Khamenei.
“Edhe një herë ju shpreh ngushëllimet e mia në lidhje për vdekjen tragjike të babait tuaj, Kryetarit Suprem të Republikës Islamike të Iranit, Ajatollah Ali Khamenei”, thuhet në deklaratë.
Mesazhi thekson se marrëdhëniet midis Azerbajxhanit dhe Iranit janë të rrënjosura në një histori fqinjësie dhe miqësie, ndërsa shpreh shpresë për përpjekje të përbashkëta për të zhvilluar marrëdhënie ndërshtetërore bazuar në respekt dhe besim të ndërsjellë.
“Shpreh shpresën time se do të bëjmë përpjekje të përbashkëta për zhvillimin e marrëdhënieve tona ndërshtetërore në fushën e respektit dhe besimit të ndërsjellë në interes të popujve tanë”, shtohet në të.
Mesazhi i presidentit Aliyev vjen pas disa incidenteve në të cilat thuhet se dronët iranianë goditën objektiva në territorin e Azerbajxhanit. Autoritetet iraniane kanë thënë se nuk shënjestrojnë territorin e Azerbajxhanit, ndërsa raportet e medias sugjeruan se dronët mund të devijojnë nga kursi për shkak të kundërmasave.
Mojtaba Khamenei, 56-vjeç, u bë udhëheqësi i tretë suprem i Iranit në histori. Zyrtarët iranianë e përshkruan emërimin e tij si një hap drejt forcimit të unitetit kombëtar.
Udhëheqësi suprem i mëparshëm, Ajatollah Ali Khamenei, mbajti këtë pozicion për 37 vjet. Një sulm i përbashkët ajror SHBA-Izrael më 28 shkurt goditi shtëpinë e tij në Teheran, duke vrarë udhëheqësin 86-vjeçar.