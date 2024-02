Presidenti i El Salvadorit, Nayib Bukele, me origjinë palestineze njoftoi se ka fituar zgjedhjet

Në El Salvador të Amerikës Qendrore, presidenti Nayib Bukele me origjinë palestineze mbajti një fjalim në ballkon, duke deklaruar se fitoi zgjedhjet e mbajtura dje, transmeton Anadolu.

Bukele në deklaratën e tij në rrjetin social X tha se sipas të dhënave të tij, zgjedhjet presidenciale i ka fituar duke marrë më shumë se 85 për qind të votave dhe se “Partia Ide të Reja” në zgjedhjet e përgjithshme kanë fituar 58 nga 60 mandate në Parlament.

“Një rekord në historinë e demokracisë botërore”, deklaroi Bukele, duke ftuar popullin përpara Pallatit Presidencial për festën.

Duke dalë në ballkonin e Pallatit Presidencial me bashkëshorten e tij, Bukele në fjalimin e tij tha se, “Që nga ekzistenca e demokracisë në historinë e botës, nuk ka pasur asnjë parti tjetër që të ketë fituar zgjedhje me të njëjtën përqindje të votave si ata”.

Bukele theksoi se njerëzit e tij bënë histori në zgjedhje dhe se ata u kthyen nga vendi më i pasigurt në botë në vendin më të sigurt në hemisferën perëndimore.

Bukele u kritikua me arsyetimin se kandidatura e tij për president ishte antikushtetuese

Bukele, i cili njoftoi se do të kandidonte për mandatin e tij të dytë 5-vjeçar në shtator 2023, pasi partia e tij e emëroi, u kritikua me arsyetimin se kandidatura e tij për presidencën për herë të dytë ishte antikushtetuese.

Megjithatë, pavarësisht debateve kushtetuese, Kuvendi pranoi lejen e presidentit Bukele për të kandiduar sërish.

Bukele, i cili kritikoi ashpër veprimet e dy partive qendrore (FLMN dhe ARENA) që kanë qeverisur vendin në 20 vitet e fundit, theksoi premtimet e tij për parandalimin e varfërisë dhe pabarazisë së të ardhurave, si dhe për luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit.

42-vjeçari Bukele, i cili u zgjodh në mandatin e tij të parë si president në shkurt 2019 me 53 për qind të votave, ka qenë një lider popullor që nga marrja e detyrës më 1 qershor 2019.

Bukele, i cili shpalli gjendjen e jashtëzakonshme për një muaj më 27 mars 2022 për të ulur shkallën e krimit në vend dhe e përsëriti këtë vendim çdo muaj më pas, mori mbështetjen e popullit të tij për luftën e tij kundër bandave, megjithëse u kritikua nga organizatat e të drejtave të njeriut.

Gjykata e Lartë Zgjedhore e El Salvadorit (TSE) vendosi se 31 për qind e votave u numëruan në zgjedhjet presidenciale dhe të përgjithshme të mbajtura dje, duke treguar se Bukele mori 83 për qind dhe rivali i tij më i afërt, Werner Marroquin, kandidat i së majtës Farabundo nga partia FMLN, mori 7 për qind dhe se kandidatja e krahut të djathtë ARENA, Hilcia Bonilla, mori 6 për qind të votave.

NEW: El Salvador President Nayib Bukele is set to obliterate the competition in El Salvador’s election, gathering over 80% of the votes so far (Reuters).

Bukele is just 42 years old, is pro-God, pro-Patriotism and has waged total war on gangs.

Here was a speech that Bukele gave… pic.twitter.com/NdSWCTSSY7

— Collin Rugg (@CollinRugg) February 5, 2024