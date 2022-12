Presidenti kinez mbërrin për vizitë zyrtare në Arabinë Saudite

Presidenti kinez Xi Jinping mbërriti në Arabinë Saudite në mbrëmje për një vizitë zyrtare, raporton Anadolu Agency (AA).

Xi u prit në Aeroportin Ndërkombëtar Mbreti Khalid nga ministri i Jashtëm saudit, Princi Faisal bin Farhan, dhe Guvernatori i Riadit, Princi Faisal bin Bandar.

Gjatë qëndrimit të tij në Arabinë Saudite, presidenti kinez do të marrë pjesë në samitin e parë Kinezo-Arab dhe në samitin Kinë-Gjiri Persik në Riad. Ai do të zhvillojë gjithashtu bisedime me mbretin saudit Salman bin Abdulaziz.

Vizita e presidentit kinez vjen tre muaj pasi presidenti amerikan Joe Biden vizitoi Riadin në mes të një krize energjetike të shkaktuar nga lufta ruse në Ukrainë.

Vizita e fundit e Xi në Arabinë Saudite ishte në vitin 2016.

