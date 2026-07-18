Presidenti libanez do të takohet me Trumpin më 21 korrik për të diskutuar bisedimet me Izraelin

Një zyrtar i lartë libanez ka bërë të ditur se presidenti Joseph Aoun më 21 korrik në Washington do të takohet me homologun e tij amerikan, Donald Trump, për të diskutuar marrëdhëniet dypalëshe, si dhe zhvillimet e sigurisë dhe ekonomisë në Liban.
Zyrtari për Anadolu tha se bisedimet do të përqendrohen në negociatat e drejtpërdrejta mes Libanit dhe Izraelit dhe zbatimin e marrëveshjes kornizë të mbështetur nga SHBA-ja, veçanërisht përpjekjet për forcimin e armëpushimit.
Deklarata e zyrtarit erdhi disa orë pasi presidenca libaneze njoftoi se Aoun ishte nisur sot në mëngjes nga Bejruti drejt Washingtonit për një vizitë zyrtare në SHBA, me ftesë të Trumpit.
Sipas zyrtarit libanez, SHBA-ja, si ndërmjetëse, “ka mundësinë të ushtrojë presion ndaj Izraelit për të avancuar zbatimin e marrëveshjes kornizë”.
Mbështetja për Forcat e Armatosura të Libanit gjithashtu do të jetë një nga çështjet kryesore në agjendë, veçanërisht në zonat pilot të përcaktuara në marrëveshjen me Izraelin.
Bisedimet gjithashtu pritet të trajtojnë mënyrat për të mbështetur ekonominë e Libanit mes sfidave të vazhdueshme me të cilat përballet vendi.
Përveç kësaj, shtoi burimi, diskutimet do të përfshijnë të ardhmen e Forcës së Përkohshme të OKB-së në Liban (UNIFIL), mandati i së cilës skadon këtë vit, ndërsa një tërheqje graduale është planifikuar të nisë në vitin 2027.
Zyrtari tha se Libani mirëpret çdo forcë të OKB-së që mund të ndihmojë në mbështetjen e vendosjes së ushtrisë libaneze në jug dhe në forcimin e stabilitetit rajonal.
Vizita e presidentit Aoun vjen pas raundit të gjashtë të negociatave libanezo-izraelite të mbështetura nga SHBA-ja, të cilat përfunduan të mërkurën në Romë.
Bejruti dhe Tel Avivi nënshkruan më 26 qershor një marrëveshje kornizë të ndërmjetësuar nga SHBA-ja, e cila parashikon një tërheqje graduale të Izraelit nga të gjitha territoret libaneze të pushtuara, duke filluar me një model pilot në dy zona që nuk janë bërë publike.
Marrëveshja nuk përcakton një afat kohor për tërheqjen, duke e lidhur përfundimin e saj me marrjen e përgjegjësisë së plotë të sigurisë nga ushtria libaneze në zonat e liruara dhe çarmatimin e grupeve të armatosura, duke iu referuar grupit libanez Hezbollah.
Sipas të dhënave zyrtare libaneze, sulmet izraelite në Liban kanë vrarë më shumë se 4.300 persona dhe kanë plagosur 12.200 të tjerë që nga 2 marsi.