Kryediplomati turk do të vizitojë Katarin për bisedime mbi marrëdhëniet dypalëshe dhe zhvillimet rajonale

Ministri i Punëve të Jashtme i Turqisë, Hakan Fidan, gjatë ditës së nesërme do të zhvillojë një vizitë zyrtare në Katar, raporton Anadolu.
Gjatë takimeve të tij, njoftuan burime nga ministria turke, Fidan pritet të riafirmojë solidaritetin dhe mbështetjen e fortë të Turqisë për Katarin pas sulmeve të fundit ndaj vendit, ndërsa do të diskutojë partneritetin strategjik në zgjerim mes dy vendeve në fusha të ndryshme.
Bisedimet pritet të përfshijnë gjithashtu përgatitjet për takimin e 12-të të Komitetit të Lartë Strategjik Turqi-Katar, i cili është planifikuar të mbahet në Turqi më vonë këtë vit nën bashkëkryesimin e presidentit turk, Recep Tayyip Erdogan dhe Emirit të Katarit, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani.
Fidan pritet të theksojë se zhvillimet e fundit rajonale kanë treguar edhe një herë rëndësinë strategjike të bashkëpunimit në mbrojtje dhe ushtarak mes Turqisë dhe Katarit.
Në agjendë do të jenë gjithashtu diskutimet mbi nevojën që çështjet rajonale të trajtohen përmes dialogut dhe diplomacisë, bazuar në parimin e pronësisë rajonale, si dhe thirrjet për përpjekje më të forta të përbashkëta në këtë drejtim.
Bisedimet do të përqendrohen edhe në rritjen e bashkëpunimit në fushën e lidhjeve dhe transportit, e cila është bërë gjithnjë e më e rëndësishme për stabilitetin ekonomik dhe sigurinë energjetike.
Sipas burimeve, Fidan pritet të deklarojë gjithashtu se arritja e një zgjidhjeje të qëndrueshme për tensionet në Gjirin Persik dhe parandalimi i përshkallëzimeve të reja mbeten prioritetet më urgjente.
Ai do të shkëmbejë pikëpamje mbi nismat diplomatike në vazhdim dhe përpjekjet ndërmjetësuese, si dhe do të theksojë rëndësinë e garantimit të lundrimit të sigurt përmes Ngushticës së Hormuzit dhe nevojën për vigjilencë ndaj aktiviteteve destabilizuese të Izraelit.
Kryediplomati turk gjithashtu pritet të ndajë vlerësimin e Turqisë mbi situatën në Gaza dhe zhvillimet e fundit lidhur me Planin e Paqes për Gazën.
Vizita e fundit e ministrit Fidan në Katar u zhvillua më 11 dhe 12 maj.
Marrëdhëniet Turqi-Katar
Turqia dhe Katari kanë thelluar gradualisht partneritetin e tyre strategjik që nga krijimi i tij në vitin 2014, përmes shkëmbimeve të nivelit të lartë dhe marrëveshjeve dypalëshe që përfshijnë një gamë të gjerë fushash.
Komiteti i Lartë Strategjik Turqi-Katar, mekanizmi më i lartë institucional që udhëheq marrëdhëniet dypalëshe, është mbledhur çdo vit që nga viti 2015, duke alternuar organizimin mes dy vendeve.
Takimi më i fundit u zhvillua në Doha më 22 tetor të vitit 2025, ndërsa sesioni i ardhshëm pritet të mbahet në Turqi më vonë këtë vit.
Vëllimi i tregtisë dypalëshe arriti në 1.1 miliardë dollarë në vitin 2025, ndërsa të dy vendet synojnë ta rrisin këtë shifër në 5 miliardë dollarë në vitet e ardhshme.
Marrëveshja e Partneritetit Tregtar dhe Ekonomik Turqi-Katar hyri në fuqi më 1 gusht të vitit 2025.