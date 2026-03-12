Presidenti turk shënon përvjetorin e miratimit të himnit kombëtar

Presidenti turk, Recep Tayyip Erdogan, ka shënuar përvjetorin e 105-të të miratimit të himnit kombëtar të Turqisë, duke përkujtuar poetin kombëtar Mehmet Akif Ersoy, transmeton Anadolu.
Në një postim në platformën turke të rrjeteve sociale NSosyal, Erdogan tha se himni kombëtar i Turqisë përfaqëson simbolin më të përmbledhur të vlerave të përbashkëta të kombit dhe vizionit të tij të përbashkët për të kaluarën dhe të ardhmen.
Ai përkujtoi me mëshirë Ersoy-in, i cili shkroi himnin, si dhe shprehu mirënjohje për anëtarët e parlamentit që e miratuan atë, duke e përshkruar himnin si “dokumentin e pronësisë jo vetëm të pavarësisë sonë, por edhe të së ardhmes sonë”.
Erdogan gjithashtu u lut për mëshirë për të gjithë dëshmorët që sakrifikuan jetën për atdheun, veçanërisht gjatë Luftës së Pavarësisë, si dhe për veteranët.
“Si President i Turqisë, si kryetar i AK Partisë dhe mbi të gjitha si bir i këtij kombi fisnik dhe të nderuar, deklaroj edhe një herë sot se do ta mbrojmë himnin tonë kombëtar dhe pavarësinë tonë deri në frymën e fundit dhe nëse është e nevojshme do t’i mbrojmë me gjoksin tonë”, theksoi Erdogan.