Presidenti ukrainas pranon një draft plan nga SHBA-ja për të ringjallur bisedimet e paqes

Presidenti ukrainas, Volodymyr Zelenskyy, ka pranuar një draft të ri plani nga SHBA-ja për të ringjallur negociatat e ngecura të paqes midis Moskës dhe Kievit, transmeton Anadolu.
“Presidenti i Ukrainës pranoi zyrtarisht një draft plan nga pala amerikane, i cili sipas palës amerikane mund të intensifikojë diplomacinë”, tha zyra presidenciale e Ukrainës.
Sipas zyrës presidenciale, Zelenskyy përshkroi parimet themelore që janë të rëndësishme për Kievin dhe ra dakord të punojë mbi pikat e planit pas rezultatit të një takimi të mbajtur më herët sot. Ai nuk dha detaje të mëtejshme.
Më tej, thuhet se Kievi ka mbështetur propozimet e presidentit të SHBA-së, Donald Trump, për t’i dhënë fund luftës Rusi-Ukrainë dhe se është gati të bashkëpunojë me SHBA-në dhe partnerët në Evropë dhe në mbarë botën.
Njoftimi theksoi se presidenti ukrainas pritet të diskutojë “mundësitë diplomatike të disponueshme” dhe pikat kryesore që janë “të nevojshme për paqen” me presidentin amerikan “në ditët në vijim”.