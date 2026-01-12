Presidentja Osmani thotë se i ka bindur 20 shtete ta tërheqin çnjohjen e Kosovës

Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka deklaruar se një nga arritjet kryesore të mandatit të saj është rikonfirmimi i njohjeve të Kosovës nga rreth 20 shtete, për të cilat Serbia kishte pretenduar se kishin tërhequr njohjen.
Në një intervistë në emisionin Nerv, Osmani theksoi se e Drejta Ndërkombëtare nuk njeh konceptin e çnjohjes së shteteve dhe se pretendimet e tilla i kanë shkaktuar Kosovës dëm të madh në imazh, në procesin e njohjeve të reja dhe në anëtarësimin në organizata ndërkombëtare.
Ajo shtoi se Presidenca ka trajtuar të gjitha rastet e pretenduara për çnjohje gjatë pesë viteve të fundit, duke i rikonfirmuar ato, ndërsa vetëm nga një shtet ende mungon përgjigjja zyrtare.
“Pa dashur të dukem sikur gjithçka që bëmë ishte perfekte. Një vlerësim i përgjithshëm është se është bërë punë vërtet e jashtëzakonshme dhe ekipore, sepse e di që në institucionin e presidencës njerëzit gjithmonë shikojnë personin që e drejton atë, dhe kjo është plotësisht normale, por është bërë punë e jashtëzakonshme nga një staf që ka punuar pa ndërprerje që Kosova të ecë përpara. Arritjet më të mëdha janë në fushën e politikës së jashtme, përveç arritjes së riafirmimit të rreth 20 njohjeve të kontestuara. E dini, unë kam studiuar të drejtën ndërkombëtare për një kohë të gjatë. E kuptoj që e drejta ndërkombëtare e shkruar nuk flet për konceptin e çnjohjeve. Nuk ka diçka të tillë për sa kohë që ato pretendohen. Po flas nga një aspekt praktik, sepse praktikisht, nëse një shtet del dhe thotë se ju kemi çnjohur, kjo na dëmton shumë – si në imazh, në parandalimin e njohjeve të reja, ashtu edhe në anëtarësim në organizata ndërkombëtare, sepse ato shtete që e thonë këtë atëherë nuk na mbështesin në organizata ndërkombëtare. Pra, ne punuam shumë fort këto pesë vjet për të riafirmuar ato njohje që Serbia pretendonte se i kishte çnjohur, dhe pretendimet për çnjohje nuk erdhën në fillim të mandatit tuaj. Ato ekzistonin edhe më herët, por ne u përballëm me të gjitha dhe them se i kemi riafirmuar dhe çimentuar të gjitha, shumë prej tyre duke ftuar udhëheqës të atyre shteteve në Kosovë, duke nënshkruar marrëdhënie diplomatike me këto shtete, duke takuar udhëheqësit e tyre, duke nënshkruar marrëveshje të tjera”, deklaroi Osmani.