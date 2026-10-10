Presidentja Shiroka-Pula merr urime nga katër presidentë, zotohen për forcim të bashkëpunimit

Presidentja e Republikës së Kosovës, Justina Shiroka-Pula, ka pranuar urime me rastin e zgjedhjes në detyrë nga presidentët e Finlandës, Sllovenisë, Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut.
Presidenti finlandez, Alexander Stubb, i ka uruar Shiroka-Pulës sukses në ushtrimin e detyrës, duke shprehur gatishmërinë për vazhdimin e bashkëpunimit në mbështetje të paqes, stabilitetit, demokracisë dhe integrimit evropian.
Ndërkaq, presidentja e Sllovenisë, Nataša Pirc Musar, ka shprehur bindjen se marrëdhëniet miqësore ndërmjet Kosovës dhe Sllovenisë do të vazhdojnë të thellohen. Ajo ka riafirmuar mbështetjen e vendit të saj për Kosovën në avancimin e vlerave demokratike, bashkëpunimin rajonal, forcimin e institucioneve dhe sundimin e ligjit.
Pirc Musar gjithashtu ka shprehur gatishmërinë për vazhdimin e bashkëpunimit në kuadër të Procesit Brdo-Brijuni.
Presidenti i Shqipërisë, Bajram Begaj, e ka uruar presidenten e re të Kosovës për marrjen e detyrës, duke theksuar se Kosova dhe Shqipëria do të qëndrojnë së bashku përballë sfidave dhe në rrugën drejt integrimit evropian.
Urime ka përcjellë edhe presidentja e Maqedonisë së Veriut, Gordana Siljanovska-Davkova, e cila ka shprehur besimin se udhëheqja e Shiroka-Pulës do të kontribuojë në forcimin e dialogut dhe kohezionit shoqëror.
Ajo ka theksuar rëndësinë e marrëdhënieve të mira fqinjësore, të bazuara në mirëkuptim dhe respekt të ndërsjellë, si dhe gatishmërinë për t’i dhënë shtysë të re bashkëpunimit politik, ekonomik dhe kulturor ndërmjet dy vendeve