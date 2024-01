Prezantohet kamioni i parë robotik elektrik

Një kompani amerikane dhe japoneze ka prezantuar një kamion elektrik robotik që mund të funksionojë në mënyrë autonome dhe në të njëjtën kohë të lëshojë më pak karbon dhe mund të jetë funksional 24 orë në ditë me ndërhyrje njerëzore.

SafeAI është një kompani me bazë në Santa Clara e njohur për prodhimin e pajisjeve të rënda autonome. Ai u bashkua me kompaninë japoneze të ndërtimit Obayashi për të modifikuar trungun Catepillar 725 dhe instaluar një makinë plotësisht elektrike, e cila është e para në industrinë e rëndë.

Sot, bateritë litium-jon furnizohen pa probleme, por karburantet fosile ende dominojnë kur bëhet fjalë për pajisjet e rënda. Nevojat për energji të industrisë së rëndë janë aq të mëdha sa që edhe OEM si Catepillar sapo kanë filluar të prezantojnë pajisje me bateri.

Prandaj, arritja e SafeAI është edhe më domethënëse duke pasur parasysh se ai arriti të modifikojë një automjet ekzistues, duke zgjatur kështu jetëgjatësinë e tij duke adresuar një shqetësim të madh në një kohë kur popullariteti i automjeteve elektrike po rritet.

Projekti, duke përfshirë planifikimin, projektimin dhe instalimin e komponentëve autonome dhe elektrike, zgjati pesë muaj, shkruan Interesting Engineering.

Avantazhi i transportit të ngarkesave me një kamion elektrik është i dukshëm për shkak të reduktimit të emetimeve të gazit, megjithatë, forca e SafeAI nuk është vetëm në drejtimin elektrik, por edhe në funksionimin plotësisht autonom.

Eliminimi i nevojës që punonjësit të drejtojnë ose ngarkojnë kamionin mund ta bëjë vendin e punës shumë më të sigurt, veçanërisht kur bëhet fjalë për infrastrukturën e ngarkimit të rëndë që kërkon një kamion i tillë.

Ndryshe nga një kamion i drejtuar nga njeriu, një kamion autonom mund të punojë 24 orë në ditë dhe në këtë mënyrë të përmirësojë produktivitetin. Përveç kësaj, kostoja më e ulët e përdorimit të një automjeti elektrik përmirëson efikasitetin në një mjedis ekonomik sfidues. Një avantazh tjetër i këtij kamioni shtë ulja e kostove kapitale në krahasim me blerjen e një flote të re kamionësh të elektrizuar.

SafeAI ka punuar me Obayashi për të zgjidhur problemet kryesore në ndërtim duke përdorur automatizimin. Bashkëpunimi ka ndihmuar në përmirësimin e performancës mjedisore në kantieret e ndërtimit me 12 për qind vetëm përmes automatizimit. Duke zëvendësuar naftën me energji elektrike, operatorët mund të reduktojnë emetimet me 60 për qind shtesë.

SafeAI përdor rregullisht rikonstruksionin për të pajisur pajisjet me teknologjitë e tij autonome. Në rastin e makinës elektrike, ajo u bashkua me AVIA Engineering, e cila ka ekspertizë në elektrifikimin e kamionëve dhe mekatronikën.