Procesorët e rinj monstruoz Threadripper të AMD kanë deri në 96 bërthama

Kompania prezantoi seritë e reja Threadripper 9000 ditën e Marte me fuqi dhe performancë të nivelit workstation. Në krye të linjës qëndron AMD Threadripper Pro 9995WX me 96 bërthama dhe 192 threads, po aq sa flagshipi i serive të kaluara Threadripper 7000.

Jo shumë njerëz kanë nevojë për një procesor me 96 bërthama. Por për profesionistët kreativë, inxhinierët dhe zhvilluesit AI, AMD ka një seri të re procesorësh për të demonstruar në Computex 2025.

Port seritë e reja kanë frekuencë maksimale më të lartë prej 5.4Ghz nga 5.1Ghz në seritë 7000. Janë gjashtë procesorë të rinj Threadripper Pro WX. Përveç modelit më të fuqishëm 9995WX, janë edhe pesë opsione të tjera me 12, 16, 24, 32 dhe 64 bërthama.

Përtej linjës Pro, modelet standard Threadripper 9000 për desktopët e segmentit të lartë kanë deri në 64 bërthama dhe 128 threads me variantin 9980X.

AMD nuk foli as për çmimet as për disponueshmërinë e tyre. Megjithatë kemi një ide sesa mund të kushtojnë duke u bazuar në seritë Threadripper Pro 7000. Flagshipi i këtyre serive kushton 10 mijë dollarë, një kosto që justifikohet vetëm nëse punoni në zhvillim AI me kërkesa të larta harduerike, bëni modelin 3D apo editim videosh e rezolucion super të lartë.