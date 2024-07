Procesorët Intel të gjeneratës së 13-të dhe 14-të po shkaktojnë rrëzime të sistemeve

Ai shtoi se në eksperiencën e ekipit të tij, 100 përqind e procesorëve të prekur degradojnë me kalimin e kohës dhe në fund dështojnë.

Alderon Games, krijuesi i MMO Path of Titans, thotë se do të zëvendësojë serverët me procesorë Intel të gjeneratës së 13-të dhe 14-të me serverë AMD ndërsa ju bënte thirrje të tjerëve që hostojnë serverë video lojërash të bëjnë të njëjtën gjë.

Zhvilluesi Matthew Cassells tha se kishte vuajtur me mungesë të lartë stabiliteti dhe kishte pasur të pamundur të gjente një zgjidhje.

Cassells shkruante se Alderon ishte përballur me mijëra dështime për shkak të procesorëve dhe përdorur mjetet e raportimit për të zbuluar se procesorët Intel korruptonin SSD-të dhe memorien.

Ai shtoi se në eksperiencën e ekipit të tij, 100 përqind e procesorëve të prekur degradojnë me kalimin e kohës dhe në fund dështojnë.

Sugjerimet se procesorët Core i9-13900K dhe Core i9-14900K po korruptojnë hapësirën dhe memorien dhe shkaktojnë dështime të sistemit filluan që prej muajit Prill.

Në fillim të javës një zhvillues i Warframe shkruante në forumet e lojës se thuajse çdo dështim që kishte regjistruar ka ardhur nga procesorët Intel të gjeneratës së 13-të dhe 14-të.