Nëse një teknologji pritet të ndryshojë drejtimin e të gjithë industrisë së automobilave, ajo është bateritë e ngurta elektrolite.

Ato duhet të sjellin jetëgjatësi në veturat elektrike, por edhe të përjashtojnë plotësisht mundësinë e zjarrit.

Prodhuesi QuantumScape njoftoi se bateria e tij shkëlqeu në një test të kryer nga Volkswagen.

Prototipi i baterisë kaloi në më shumë se 1000 cikle ngarkimi dhe mezi pati ndonjë efekt negativ, pasi “qeliza” ruajti më shumë se 95 për qind të kapacitetit të saj origjinal.

Përfundimi është se është e barabartë me 482,803 kilometra të kaluara pa humbje të rrezes.

Sipas sistemit të matjes WLTP, distanca mesatare e një automjeti me këto bateri do të ishte nga 500 në 600 km. Objektivi i QuantumScape mbetet 800 cikle me 80 për qind mbajtje energjie dhe testet janë inkurajuese.

QuantumScape njoftoi se muajt e testimit të kryer nga laboratori PowerCo i Volkswagenit tregojnë potencialin e performancës së baterive metalike të litiumit në gjendje të ngurtë.

Ato duhet të mundësojnë intervale më të gjata, kohë më të shkurtra karikimi dhe siguri maksimale – krahasuar me bateritë tradicionale të litium-jonit dhe bateritë e tjera të gjeneratës së ardhshme aktualisht në zhvillim.

Kompania gjithashtu vuri në dukje se rezultatet e tejkalojnë standardin e industrisë prej 700 ciklesh karikimi duke ruajtur 80 për qind të kapacitetit të baterisë.