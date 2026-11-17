Prof. Dr. Hfz Hajredin Hoxha është një nga personalitetet më të përgatitura të dijes islame në historinë shqiptare, dijetari më i shquar shqiptar aktualisht në fushën e teologjisë islame, një studiues me formim të jashtëzakonshëm akademik, atdhetar, vizionar dhe intelektual i cili përmes veprimtarisë së tij shumëvjeçare shkencore, akademike, pedagogjike dhe fetare ka dëshmuar një nivel të lartë të përgatitjes profesionale, të njohurive teologjike dhe të aftësisë për t’i trajtuar çështjet më komplekse të Islamit me argumentim të thellë shkencor dhe akademik. Ai përfaqëson një personalitet të veçantë të intelektualitetit shqiptar, i cili ka arritur të ndërthurë në mënyrë të jashtëzakonshme dijen fetare me kërkimin shkencor, teologjinë me historinë, identitetin kombëtar me përgjegjësinë fetare dhe traditën islame me sfidat e shoqërisë bashkëkohore. Prof. Dr. Hfz. Hajredin Hoxha lindi më 1 tetor 1968 në Prizren të Kosovës dhe rrjedh nga një familje me kulturë të lashtë fetare. Pas përfundimit të shkollimit fillor në vendlindje, vazhdoi shkollimin e tij të mesëm gjashtëvjeçar në gjuhën arabe në Damask të Sirisë, në periudhën 1983–1989, ku njëkohësisht arriti të bëhej hafiz i Kur’anit famëlartë. Formimi i tij i hershëm në një prej qendrave të njohura të dijes islame në botën arabe përbënte një etapë vendimtare në ndërtimin e profilit të tij intelektual dhe fetar. Në periudhën 1990–1994 përfundoi studimet universitare në Fakultetin e Kur’anit dhe Studimeve Islame pranë Universitetit Islamik të Medinës, në Arabinë Saudite, duke marrë diplomën universitare në këtë fushë. Pas përfundimit të studimeve themelore, vazhdoi studimet pasuniversitare të magjistraturës në shkencën e Tefsirit, të cilat i përfundoi në Departamentin e Studimeve të Kur’anit dhe Sunetit pranë Universitetit Islamik Ndërkombëtar në Kuala Lumpur të Malajzisë, në periudhën 1997–2000. Në të njëjtin departament dhe në të njëjtin universitet vazhdoi edhe studimet e doktoratës, të cilat i përfundoi në periudhën 2000–2003, duke fituar gradën shkencore Doktor i Filozofisë (Ph.D.) në Tefsir, përkatësisht në interpretimin e Kur’anit dhe Studime Kur’anore. Gjatë periudhës 1998–2002 ligjëroi lëndën e Tefsirit dhe të Shkencave Kur’anore në Fakultetin e Shkencave Islame dhe Shkencave Humane pranë Universitetit Islamik Ndërkombëtar në Kuala Lumpur të Malajzisë. Pas përfundimit të studimeve të doktoratës, në periudhën 2004–2009 ishte ligjërues i Tefsirit dhe i Shkencave Islame në Universitetin Taibah në Medinën e Ndritshme, në Arabinë Saudite, ku vazhdoi veprimtarinë e tij akademike, pedagogjike dhe shkencore në përgatitjen e studentëve dhe në zhvillimin e studimeve islame. Gjatë rrugëtimit të tij akademik ka ndjekur një numër të madh kursesh të specializuara, programesh profesionale dhe trajnimesh pedagogjike e shkencore, duke fituar diploma dhe certifikata të ndryshme në fushat e studimeve islame, shkencave kur’anore, metodologjisë së mësimdhënies dhe disiplinave të tjera përkatëse. Një prej veçorive të veprimtarisë së tij është edhe përgatitja e specializuar në leximin e Kur’anit (Tilavet), sipas versionit të Hafs-it nga Imam Asimi, me senedin e njohur si Zinxhiri i Artë, i cili simbolizon zinxhirin e transmetimit të besueshëm dhe profesional të hafizëve dhe lexuesve të Kur’anit, një zinxhir transmetimi me prejardhje që shkon deri te Pejgamberi Muhamed a.s. Sipas të dhënave të biografisë së tij, në këtë zinxhir ai është i dyti me radhë në Ballkan dhe i pari në trojet shqiptare. Prof. Dr. Hfz. Hajredin Hoxha është autor dhe përkthyes i më shumë se 60 veprave dhe punimeve shkencore, të botuara në gjuhën shqipe, arabe, angleze, turke dhe boshnjake etj. Ky kontribut i jashtëzakonshëm botues dëshmon për një punë të vazhdueshme kërkimore, përkushtim të madh ndaj dijes dhe aftësi të veçantë për t’i trajtuar tematika të ndërlikuara fetare, historike, politike, shoqërore dhe kombëtare në disa gjuhë të ndryshme. Përmes punës së tij shkencore, ai ka bërë që emri dhe kontributi intelektual i shqiptarëve të përmenden në qarqe akademike, universitare dhe fetare të shteteve të ndryshme të botës, në vende ku më parë nuk kishte pasur pothuajse asnjë përfaqësim të studiuesve shqiptarë dhe ku nuk kishte arritur të depërtonte zëri intelektual shqiptar përmes botimeve dhe studimeve shkencore. Kjo është një arritje e rëndësishme për afirmimin e dijes shqiptare në arenën ndërkombëtare, sepse ai nuk e ka përfaqësuar vetëm veten si studiues, por edhe hapësirën shqiptare në mjedise të ndryshme akademike dhe intelektuale të botës. Në veprat dhe punimet e tij shkencore trajtohen tema të shumta nga fusha e Islamit, aspektet teologjike dhe shkencore, marrëdhëniet ndërmjet fesë dhe politikës, dimensioni fetar dhe kombëtar, historia e myslimanëve, interpretimi i Kur’anit, metodologjia e Tefsirit dhe çështje të ndryshme të mendimit islam. Një vend të veçantë në krijimtarinë e tij zë trajtimi i historisë së shqiptarëve, sakrificave të tyre, gjenocidit, dëbimeve dhe sfidave historike me të cilat janë përballur shqiptarët, veçanërisht shqiptarët myslimanë në Ballkan. Ai ka trajtuar në mënyrë të thelluar faktorët historikë që kanë ndikuar në ngritjen dhe rënien e Perandorisë Osmane, raportet e shqiptarëve me Perandorinë Osmane, politikat ekspansioniste të shteteve sllave dhe greke ndaj shqiptarëve, politikat gjenocidale të tyre, qëndrimet antishqiptare të qarqeve shoviniste serbe, malazeze, ruse dhe greke, si dhe faktorët fetarë, ideologjikë dhe politikë që kanë ndikuar në marrëdhëniet ndërmjet popujve të Ballkanit. Në këtë kuadër, ai është marrë edhe me analizimin e qëndrimit të komuniteteve jomyslimane ndaj Perandorisë Osmane dhe shqiptarëve myslimanë, si dhe me mënyrën se si interesat politike, paragjykimet fetare dhe ideologjitë shoviniste kanë ndikuar në krijimin e qëndrimeve armiqësore ndaj shqiptarëve. Një vëmendje të veçantë në studimet e tij u kushton edhe orientalistëve perëndimorë, duke analizuar qëndrimet, metodologjitë dhe qasjet e tyre në trajtimin e Islamit, si dhe rastet kur interpretimet orientalistike kanë ndikuar në shtrembërimin e së vërtetës islame. Përmes analizave të tij, ai synon të zbërthejë jo vetëm përmbajtjen e këtyre qëndrimeve, por edhe prapavijën historike, ideologjike dhe metodologjike të tyre. Në veprat e tij, historiku i shqiptarëve dhe përvoja e tyre në Ballkan trajtohen në ndërlidhje me argumentet kur’anore dhe parimet fetare, duke krijuar një qasje ku historia, teologjia dhe identiteti kombëtar analizohen në një kontekst të përbashkët. Një prej çështjeve që zë vend të rëndësishëm në veprimtarinë e tij është edhe analiza e marrëdhënieve shqiptaro-serbe. Në këtë fushë, Prof. Dr. Hfz. Hajredin Hoxha shquhet për një qasje të veçantë analitike, duke u përpjekur t’i shpjegojë këto marrëdhënie jo vetëm në aspektin politik dhe territorial, por edhe në dimensionin historik, ideologjik dhe fetar. Ai ka trajtuar me argumente shkencore dhe fetare rrënjët e qëndrimeve antishqiptare të qarqeve shoviniste serbe, veçanërisht ndaj shqiptarëve myslimanë, duke analizuar mendësinë shoviniste, aspiratat ekspansioniste dhe vazhdimësinë e politikave diskriminuese ndaj popullit shqiptar. Në këtë drejtim, ai ka paraqitur një analizë të veçantë të mënyrës se si paragjykimet fetare dhe ideologjitë shoviniste janë përdorur për të justifikuar përndjekjen, vrasjen dhe armiqësinë ndaj shqiptarëve myslimanë. Për nga mënyra e ndërthurjes së argumenteve historike, teologjike dhe shkencore, kjo është një prej tematikave ku ai ka zhvilluar një qasje të veçantë, duke e trajtuar problemin shqiptar në një dimension që tejkalon shpjegimet e zakonshme politike. Gjatë periudhës së luftës në Kosovë, ai ka trajtuar në punimet e tij shkencore edhe krimin e gjenocidit serb ndaj shqiptarëve, duke analizuar vuajtjet, masakrat dhe tragjedinë e popullit shqiptar. Në librat dhe botimet e tij janë trajtuar gjithashtu vuajtjet, sfidat, diskriminimi dhe persekutimet me të cilat janë përballur myslimanët në ish-Jugosllavi. Përmes këtyre studimeve, ai ka synuar të argumentojë dhe të ruajë kujtesën historike të shqiptarëve, duke i vendosur ngjarjet në kontekstin e tyre historik, politik dhe fetar. Një tjetër dimension që e dallon Prof. Dr. Hfz. Hajredin Hoxhën është qasja e tij ndaj interpretimit të Islamit. Ai shquhet për një metodologji të thellë akademike, të mbështetur në Kur’anin famëlartë, Sunetin e Pejgamberit Muhamed a.s. dhe traditën e mirëfilltë të studimeve islame. Në vlerësimin e tij, ai përfaqëson dijetarin shqiptar me përgatitjen më të lartë dhe më gjithëpërfshirëse në fushën e teologjisë islame, i cili e trajton Islamin me një qasje të thellë, argumentuese, analitike dhe akademike. Ai njihet për një interpretim autentik, të mesëm, të ekuilibruar dhe progresiv të Islamit, pa anuar as nga rrymat konservatore dhe radikale, as nga qasjet moderniste që mund të çojnë në largimin nga burimet dhe parimet autentike të fesë. Qasja e tij mbështetet në konceptin e mesatares dhe të ekuilibrit, ashtu siç na mëson Kur’ani famëlartë dhe Pejgamberi Muhamed a.s., duke synuar një kuptim të drejtë, të argumentuar dhe gjithëpërfshirës të Islamit. Ai ka insistuar vazhdimisht në nevojën që besimtarët të jenë larg ekstremizmit, radikalizmit, fanatizmit dhe terrorizmit, por njëkohësisht edhe larg ideve të huaja që mund të çojnë në tjetërsimin e identitetit kombëtar dhe fetar. Në këtë drejtim, ai promovon vlera të mirëfillta fetare dhe kombëtare, duke mbrojtur një Islam autentik, të matur dhe të aftë për t’iu përgjigjur sfidave të kohës. Ai vazhdimisht bën thirrje për një gjuhë të matur, për interpretim të drejtë të teksteve fetare dhe për një trajtim progresiv të çështjeve islame, larg ekstremizmit, por edhe larg rrymave moderniste që, sipas qasjes së tij, mund ta dëmtojnë autenticitetin e fesë. Në librat, shkrimet dhe punimet e tij shkencore ai promovon gjithashtu dialogun ndërfetar, mirëkuptimin, harmoninë fetare dhe respektin ndërmjet besimeve dhe popujve të ndryshëm, duke e konsideruar dialogun një element të rëndësishëm të përgjegjësisë fetare dhe shoqërore. Gjatë jetës së tij ka pasur takime me dijetarë të shquar islamë dhe personalitete të njohura të botës islame, prej të cilëve ka përfituar dije, përvojë dhe njohuri të mëtejshme, duke zgjeruar horizontin e tij shkencor dhe akademik. Profili i tij ndërkombëtar është ndërtuar edhe përmes pjesëmarrjes aktive në konferenca dhe seminare ndërkombëtare me karakter fetar, historik, kulturor dhe pedagogjik, ku ka ligjëruar dhe ka diskutuar tema të ndryshme në gjuhën arabe dhe angleze. Gjatë veprimtarisë së tij ka ligjëruar dhe ka marrë pjesë në aktivitete akademike në vende arabe, në shtete perëndimore dhe në vende të Azisë Juglindore, ndër të cilat Brunei, Malajzia dhe Indonezia, ku është vlerësuar për përgatitjen shkencore, njohuritë e thella në fushën e studimeve islame dhe qasjen e tij bashkëkohore e akademike. Ai ka ligjëruar një numër të madh lëndësh në nivelin Bachelor dhe Master, ndër të cilat: Kultura Islame, Tefsiri analitik (Et-Tefsir et-Tahlili), Tefsiri tematik (Et-Tefsir el-Meudu’i), Studimet Kur’anore, Shkencat e Kur’anit, Leximi i Kur’anit dhe Texhvidi, Metodologjia e komentatorëve të Kur’anit, si dhe Qasjet e orientalistëve perëndimorë ndaj studimeve kur’anore. Në veprimtarinë e tij pedagogjike dhe shkencore ai është marrë edhe me metodologjinë e studimit dhe interpretimit të teksteve fetare, me historinë e mendimit islam dhe me çështjet bashkëkohore të teologjisë islame. Përveç veprimtarisë si autor, përkthyes, studiues dhe ligjërues universitar, Prof. Dr. Hfz. Hajredin Hoxha ka qenë dhë eshtë mentor dhe vlerësues akademik, duke kontribuar në përgatitjen dhe vlerësimin e punimeve shkencore në nivelin Master dhe Ph.D. Një prej veprave të tij që meriton të veçohet në mënyrë të veçantë është libri kushtuar lidershipit, i cili përbën, sipas vlerësimit tonë, librin më të fuqishëm në gjuhën shqipe në trajtimin e kësaj fushe. Veçantia e kësaj vepre qëndron në faktin se lidershipi trajtohet në dy dimensione të rëndësishme, në aspektin shkencor dhe në atë fetar. Kjo e bën librin të dobishëm jo vetëm për studiuesit, drejtuesit, menaxherët dhe lexuesit laikë, por edhe për imamët, hoxhallarët, ligjëruesit dhe të gjithë ata që janë të interesuar për parimet e udhëheqjes së suksesshme. Autori nuk e trajton lidershipin thjesht si aftësi organizative apo administrative, por edhe si përgjegjësi morale, etike, shoqërore dhe fetare. Përmes ndërthurjes së teorive shkencore të udhëheqjes me parimet e traditës islame, kjo vepër ofron një trajtim gjithëpërfshirës të lidershipit dhe përbën një kontribut të veçantë në literaturën shqipe. Një aspekt tjetër i rëndësishëm i veprimtarisë së tij është edhe prania në mediat shqiptare dhe ndërkombëtare. Ai ka dhënë intervista të shumta dhe ka marrë pjesë në emisione e debate të ndryshme televizive në trojet shqiptare, si dhe në televizionin ndërkombëtar Al Jazeera në Doha të Katarit etj. Në këto paraqitje shquhet për trajtimin gjithëpërfshirës të çështjeve islame, për analizat e tij fetare, historike dhe politike, si dhe për shqetësimin e vazhdueshëm ndaj gjendjes së përgjithshme të umetit islam dhe, në mënyrë të veçantë, ndaj pozitës së shqiptarëve. Në vazhdimësi ka shprehur gatishmërinë për të kontribuar në ngritjen intelektuale, akademike dhe fetare të popullit shqiptar, si dhe në përgatitjen më të mirë të kuadrove fetare dhe të hoxhallarëve shqiptarë. Megjithatë, përkundër këtij formimi të lartë akademik, veprimtarisë së gjerë shkencore dhe përfaqësimit ndërkombëtar, ai mbetet një personalitet që nuk është vlerësuar në masën e duhur nga një pjesë e opinionit të gjerë shqiptar dhe nga vetë strukturat e bashkësive fetare islame shqiptare në Ballkan. Është për të ardhur keq që një dijetar me një përgatitje të tillë, me më shumë se 60 vepra shkencore dhe me përvojë të gjerë universitare ndërkombëtare, nuk ka marrë gjithmonë hapësirën dhe vlerësimin që meriton. Pikërisht qasja e tij akademike, e pavarur dhe progresive në interpretimin e Islamit ka bërë që ai të mos gjejë gjithmonë hapësirën e duhur në disa mjedise fetare shqiptare. Fatkeqësisht, edhe disa individë dhe portale në Kosovë janë përpjekur ta njollosin figurën e tij, përmes paraqitjeve të njëanshme dhe sulmeve që, sipas vlerësimit tim, nuk mbështeten në asnjë fakt, dhe as në një analizë serioze të veprave dhe të kontributit të tij, por në paragjykime, xhelozi, armiqësi ndaj Islamit dhe qëndrime islamofobe. Megjithatë, vlera e një dijetari duhet të matet mbi bazën e veprave, të përgatitjes shkencore, të argumenteve dhe të kontributit intelektual, e jo mbi bazën e paragjykimeve apo të interesave të ngushta personale. Një zhvillim tjetër me rëndësi në rrugëtimin e tij ndërkombëtar është edhe zgjedhja e tij në Unionin e Dijetarëve Myslimanë. Më 8 janar 2024, në selinë e Këshillit të Përgjithshëm të Unionit të Dijetarëve Myslimanë në Doha të Katarit, në kuadër të procesit zgjedhor, në mesin e 31 kandidatëve, Prof. Dr. Hfz. Hajredin Hoxha nga Prizreni arriti të fitojë 156 vota, duke siguruar zgjedhjen e tij në këtë institucion ndërkombëtar të dijetarëve myslimanë. Kjo përbën një ngjarje me rëndësi për përfaqësimin e intelektualëve shqiptarë në institucionet ndërkombëtare të dijes islame dhe dëshmon për praninë e një studiuesi shqiptar në mesin e strukturave të rëndësishme të dijetarëve myslimanë. Aktualisht, Prof. Dr. Hfz. Hajredin Hoxha jeton dhe vepron në Doha të Katarit, ku ushtron detyrën e këshilltarit akademik dhe të profesorit të Tefsirit dhe Shkencave Kur’anore. Ai vazhdon angazhimin e tij në studime, ligjërime dhe veprimtari akademike, duke mbetur i përkushtuar ndaj fushave të specializimit dhe interesimit të tij shkencor. Përveç Tefsirit dhe studimeve kur’anore, fushat në të cilat përqendrohet si hulumtues dhe studiues janë historia shqiptare, historia osmane dhe përgatitja e kuadrove për lidership të suksesshëm. Prof. Dr. Hfz. Hajredin Hoxha është baba i katër fëmijëve, dy vajzave dhe dy djemve. Prof. Dr. Hfz. Hajredin Hoxha përfaqëson një personalitet të veçantë të dijes islame shqiptare, një studiues me përgatitje të jashtëzakonshme akademike, një atdhetar dhe intelektual me vizion të qartë për rëndësinë e dijes, të identitetit dhe të përgjegjësisë fetare e kombëtare. Ai është një nga figurat më të shquara dhe më të përgatitura të teologjisë islame në historinë shqiptare në gjithë hapësirën shqiptare dhe, sipas vlerësimit tim, dijetari më i shquar shqiptar aktualisht në këtë fushë, për nga gjerësia e formimit, specializimi në shkencat kur’anore, përvoja universitare ndërkombëtare, veprimtaria botuese dhe metodologjia e trajtimit të çështjeve islame. Veçantia e tij qëndron në faktin se ai nuk e trajton Islamin në mënyrë sipërfaqësore, por me një qasje të thellë, të argumentuar dhe akademike, duke promovuar një interpretim autentik, të mesëm dhe progresiv, larg ekstremizmit dhe radikalizmit, por edhe larg interpretimeve që cenojnë burimet dhe parimet themelore të fesë. Ai është një dijetar që e lidh dijen me identitetin, besimin me përgjegjësinë, historinë me argumentin shkencor dhe përkushtimin fetar me vetëdijen kombëtare. Përmes veprave, studimeve, përkthimeve, ligjëratave dhe angazhimit të tij ndërkombëtar, ka dëshmuar se dija shqiptare mund të përfaqësohet me dinjitet edhe në institucionet dhe qarqet më të rëndësishme akademike të botës islame. Një personalitet i tillë meriton të njihet, të vlerësohet dhe të studiohet në mënyrë më të thelluar në hapësirën shqiptare, sepse përgatitja e tij, rrugëtimi i tij akademik dhe veprimtaria e tij shumëdimensionale përbëjnë një profil të veçantë të intelektualit shqiptar bashkëkohor, i cili ka arritur ta ndërthurë në mënyrë të veçantë dijen islame, përkushtimin fetar, atdhetarinë dhe vizionin për një shoqëri më të arsimuar, më të ndërgjegjshme dhe më të përgatitur intelektualisht.
Adnan Qaka