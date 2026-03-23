Protesta në Iran kundër luftës SHBA-Izrael ndaj Iranit

Qytetarë iranianë kanë dalë në rrugë në disa qytete të vendit për të kundërshtuar luftën mes SHBA-së dhe Izraelit kundër Iranit, raportojnë mediat shtetërore iraniane.
Sipas agjencisë Fars News Agency, një numër i madh protestuesish u mblodhën të dielën në mbrëmje në qytetin juglindor Kerman, duke valëvitur flamuj dhe duke mbajtur fotografi të liderit të ri suprem, Mojtaba Khamenei.
Tubime të ngjashme u mbajtën edhe në kryeqytetin Tehran, si dhe në qytetet Isfahan, Tabriz, Urmia dhe Ardabil, sipas të njëjtave burime.
Protestat zhvillohen në një kohë të tensioneve të larta rajonale dhe përshkallëzimit të konfliktit.