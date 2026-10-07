Protestues propalestinezë dhe kundërprotestues përplasen në qendër të Londrës

Protestues propalestinezë dhe kundërprotestues u përleshën të mërkurën në qendër të Londrës, ndërsa policia ndërhyri gjatë një demonstrate në Sheshin Russell, raporton Anadolu.
Protestuesit proizraelitë iu afruan studentëve që mbështesnin Palestinën dhe që dëshironin të vazhdonin marshimin, duke i fyer.
Policia britanike ndaloi disa persona nga të dyja grupet, por ende nuk e ka bërë të ditur numrin e saktë të tyre.
Studentë nga King’s College Londër, Shkolla e Londrës për Ekonomi dhe Shkenca Politike (LSE), Kolegji Universitar i Londrës (UCL) dhe Shkolla e Studimeve Orientale dhe Afrikane (SOAS), të cilët protestonin kundër gjenocidit të Izraelit në Rripin e Gazës, i cili ka hyrë në vitin e tretë, nisën një marshim nga King’s College Londër në solidaritet me popullin palestinez.
Grupi organizator i protestës propalestineze më vonë u kërkoi pjesëmarrësve të shpërndaheshin.
Demonstrata, e cila ishte planifikuar të përfundonte në orën 14:00 sipas kohës lokale, përfundoi rreth orës 13:15, ndërsa aktivistët thanë se do të shpërndaheshin për arsye sigurie.
Duke marshuar drejt Kolegjit Universitar të Londrës në Sheshin Russell, studentët mbanin flamuj palestinezë dhe brohorisnin slogane përgjatë rrugës, përfshirë “Ndaleni gjenocidin në Gaza” dhe “Lëreni popullin palestinez të qetë”.
Kur studentët e universiteteve mbërritën në Sheshin Russell, u përballën me një grup pro Izraelit. Ndërsa të dyja grupet shkëmbenin slogane, policia u vendos mes tyre dhe mori masa sigurie.
Protestuesit proizraelitë iu afruan studentëve që mbështesnin Palestinën dhe që dëshironin të vazhdonin marshimin, duke i fyer.
– “Ushtarët e ushtrisë izraelite lëvizin plotësisht të lirë” në Londër
Një nga protestuesit, në një prononcim për Anadolu, tha se tubimi ishte miratuar nga Ministria e Brendshme britanike dhe se demonstruesit po protestonin në mbështetje të Palestinës dhe po kërkonin t’i jepet fund gjenocidit të Izraelit në Gaza.
Protestuesi tha se disa persona, të cilët ai i identifikoi si ushtarë izraelitë, i kanë ndjekur dhe ngacmuar demonstruesit në rrugët e Londrës.
“Ndërsa po protestojmë për Palestinën, për ndalimin e gjenocidit dhe ndalimin e lobit sionist që financon Izraelin, jemi sulmuar nga disa ushtarë të ushtrisë izraelite në rrugët e Londrës. Ata janë plotësisht të lirë. Lëvizin plotësisht të lirë, na ndjekin, na ngacmojnë, thonë fjalë, përdorin të gjitha fjalët e këqija dhe ne, siç e dimë të gjithë, kemi protestuar për rreth tre vjet”.
“Ne nuk kemi kryer asnjë shkelje. Po i përmbahemi ligjit. Kemi ndjekur çdo udhëzim që na ka dhënë policia”, tha ai.
Ai tha gjithashtu se një grup kundërprotestuesish ishte mbledhur paraprakisht në përpjekje për të provokuar përplasje dhe për të çuar në arrestime.
Pavarësisht përleshjeve, protestuesi tha se demonstruesit do të vazhdonin marshimin drejt Ministrisë së Brendshme, duke shtuar se nuk do të heqin dorë nga kauza e tyre.
Protestuesi tha se aktivistët kanë zhvilluar demonstrata për rreth tre vjet dhe se do të vazhdojnë të protestojnë në mbështetje të Palestinës.
Policia Metropolitane (Met) vendosi kushte të rrepta për marshimin, duke paralajmëruar se kushdo që i shkel ato mund të arrestohet.
Zëvendëskomisioneri i Asistentit, James Harman, i cili drejton operacionet e Policisë Metropolitane, përfshirë policimin e rendit publik, tha se policia nuk mund ta ndalojë protestën, përveç nëse rreziku për çrregullime serioze është aq i lartë sa nuk mund të menaxhohet përmes kushteve të vendosura.
“Ne i dëgjojmë thirrjet për ndalimin e këtij aktiviteti. Policia nuk mund t’i ndalojë protestat dhe mund t’i kërkojë Sekretares së Brendshme ta bëjë këtë vetëm nëse rreziku për çrregullime serioze është aq i lartë sa nuk mund të menaxhohet përmes kushteve. Ky prag i lartë nuk është përmbushur këtu”, tha Harman në një deklaratë të martën.
Ai hodhi poshtë gjithashtu pretendimet në rrjetet sociale se Met kishte ndaluar protesta të tjera, përfshirë një marshim të UKIP në Tower Hamlets.
“Kjo do të jetë një ditë zie dhe reflektimi për shumë njerëz në Londër dhe ne e dimë shqetësimin serioz që ky aktivitet ka shkaktuar, veçanërisht te komunitetet hebraike”, tha Harman.
“Ne kemi vendosur kushte të rrepta për ata që marrin pjesë në këtë marshim. Këto do të na ndihmojnë ta menaxhojmë aktivitetin dhe të minimizojmë pengesat serioze”, shtoi ai.
Që nga tetori i vitit 2023, sulmet izraelite kanë vrarë më shumë se 74 mijë palestinezë dhe kanë plagosur mbi 175 mijë të tjerë në Gaza. Rreth 90 për qind e infrastrukturës së territorit është shkatërruar.
Pavarësisht marrëveshjes së armëpushimit të tetorit 2025 mes Izraelit dhe grupit palestinez Hamas, që atëherë sulmet izraelite kanë vrarë 1.454 palestinezë dhe kanë plagosur 5.090 të tjerë, sipas Ministrisë së Shëndetësisë së Gazës.