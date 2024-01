Protestuesit çekë kundër luftës dënojnë vizitën e Presidentit Pavel në Izrael në fund të këtij muaji – VIDEO

Protestuesit kundër luftës në Republikën Çeke u mblodhën në Kështjellën e Pragës për të dënuar vizitën e ardhshme të Presidentit Pavel në Izrael.

Organizuar nga Sdruzeni Pratele Palestiny, demonstrata përfshinte aktivistë të shoqërisë civile, studentë dhe profesionistë.

Protestuesit e kritikuan vizitën si një “shfaqje të neveritshme mbështetjeje” për Izraelin, duke e akuzuar vendin për ndihmesën e gjenocidit në Gaza.

Pjesëmarrësit kërkuan një armëpushim të menjëhershëm në Gaza dhe shprehën zhgënjimin me mbështetjen e hapur të qeverisë çeke ndaj agresionit të Tel Avivit.

Ata dënuan mbështetjen e qeverisë për Izraelin në rezolutat e OKB-së dhe shprehën pakënaqësinë me solidaritetin e Presidentit Pavel me Izraelin gjatë konfliktit.

Protestuesit bënë thirrje për reflektim nga qeveria, duke pohuar se Republika Çeke nuk është në anën e duhur të historisë dhe po legjitimon abuzimet e të drejtave të njeriut duke mbështetur agresorët.

Disa protestues sugjeruan që Presidenti Pavel duhet të anulojë udhëtimin e tij ose të angazhohet me përfaqësuesit palestinezë për të fituar një perspektivë më të ekuilibruar. /mesazhi

🗣️ ‘They are buying a lot of weapons from Israel and that is why we are protesting today’

🗣️ ‘We just want to express our anger about our president going to Israel and showing his support to Israel right now’

🗣️ ‘We are really dissatisfied with our president by showing… pic.twitter.com/CChAb9sxNV

— Anadolu English (@anadoluagency) January 10, 2024