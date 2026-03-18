Pse bateria humbet fuqinë? Shkencëtarët gjejnë “fajtorin” e fshehur

Shkencëtarët kanë zbuluar më në fund të vërtetën e fshehur pas dështimit të baterive me litium-jon, duke përmbysur një besim dhjetëravjeçar që ka penguar përparimin e teknologjisë së energjisë. Për një kohë të gjatë, mendohej se dendritet, ato struktura mikroskopike që rriten brenda baterive gjatë karikimit, ishin të buta dhe të përkulshme si plastelina.
Megjithatë, një studim i ri i botuar në revistën Science provon se këto fije metalike janë në të vërtetë jashtëzakonisht të forta dhe delikate, duke u thyer si makaronat e thata kur ekspozohen ndaj presionit. Ky zbulim ndryshon rrënjësisht mënyrën se si studiuesit e kuptojnë dështimin e baterive, pasi këto struktura nuk përkulen, por shpojnë me forcë ndarësin e brendshëm të baterisë, duke shkaktuar qarqe të shkurtra të rrezikshme ose duke u thyer në fragmente që e bëjnë baterinë të paaftë për të mbajtur karikim me kalimin e kohës.
Sfida kryesore për të arritur në këtë përfundim ishte vetë natyra e litiumit, i cili reagon egërsisht me ajrin dhe lagështinë, duke ua bërë të pamundur shkencëtarëve matjen e saktë pa i dëmtuar mostrat. Përmes një bashkëpunimi ndërkombëtar mes disa universiteteve prestigjioze, studiuesit ndërtuan një platformë të veçantë izolimi dhe përdorën mikroskopë elektronikë me temperaturë ekstremisht të ulët për të vëzhguar dendritet në gjendjen e tyre natyrale.
Ata zbuluan se çdo dendrit ka një bërthamë kristalore të rrethuar nga një lëvozhgë e hollë nanometrike, e cila funksionon si një korracë që bllokon strukturën e brendshme dhe e bën atë deri në 250 herë më të fortë se litiumi i zakonshëm. Kjo shpjegon pse këto struktura mikroskopike arrijnë të çajnë madje edhe elektrolitët e ngurtë që janë shumë më të fortë se vetë litiumi, duke u sjellë më shumë si pyka çeliku sesa si fije të buta.
Ky zbulim ofron një hartë të re për inxhinierët që kërkojnë të krijojnë bateri më jetëgjata dhe më të sigurta, veçanërisht për automjetet elektrike dhe ruajtjen e energjisë në rrjet. Duke kuptuar se problemi është mekanik dhe lidhet me thyeshmërinë e dendriteve, strategjitë e reja po fokusohen te krijimi i aliazheve të litiumit që lejojnë materialin të përkulet pa u thyer.
Kjo do të parandalonte krijimin e “litiumit të vdekur”, fragmenteve që shkëputen dhe humbasin funksionin e tyre, duke rritur kështu efikasitetin e baterive. Në një kohë kur bota po nxiton drejt elektrifikimit total, ky “shënimi i ri” në shkencën e materialeve mund të jetë çelësi për të kapërcyer pengesën më të madhe teknike të dekadave të fundit.