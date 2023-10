Pse disa gra nuk e kuptojnë se po hyjnë në menopauzë?

Më shumë se gjysma e grave nuk e kuptojnë se po kalojnë menopauzën deri në shtatë muaj pasi të përjetojnë shenjat e para.

Sipas një hulumtimi, 30 për qind e grave do të dëshironin të kishin qenë më të informuara se çfarë i priste gjatë menopazuzës, ndërsa 52 përqind do të ndiheshin më të fuqizuar nëse do të dinin të menaxhonin simptomat, shkruan The Sun.

Më shumë se një e treta mendojnë se duhet të diskutohet më hapur dhe një e katërta nuk mendonte se kishte informacion të mjaftueshëm në lidhje me menopauzën.

Rënia e flokëve dhe kruajtja e lëkurës janë ndër ankesat që gratë nuk e kuptuan se mund të lidheshin me menopauzën derisa po e kalonin atë