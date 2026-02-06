Pse duhej të shoqërohej Bill Gates me Epstein-in?

Sëmundja e aluduar e miliarderit, pendesa dhe shfajësimi i tij
Grabitqari famëkeq seksual me gjak hebre Jeffrey Epstein thuhet se vdiq me vetëvrasje në burg në vitin 2019, por dokumentet e tij private kanë qarkulluar në të gjithë botën në javët e fundit dhe kanë tronditur publikun.
Midis shumë personazheve të famshëm të lidhur me Epstein është një tjetër njeri i pasur, themeluesi i Microsoft Bill Gates, shkruan BBC.
Dosjet e Epstein-it përmendin, ndër të tjera, se Gates “vuante nga një sëmundje seksualisht e transmetueshme”. Por një zëdhënës i Bill Gates i hodhi poshtë këto pretendime, duke i quajtur ato “absolutisht absurde dhe gënjeshtra të pastra”.
Dosjet e Epstein-it sugjerojnë se grabitqari seksual shkroi dy e-mail-e në korrik 2013, por nuk dihet nëse ia ka dërguar ndonjëherë Gates. Të dyja u dërguan nga llogaria e e-mail-it të Epstein, por nuk janë të nënshkruara, dhe as adresa e email-it të Gates nuk shfaqet.
Në një e-mail, të ngjashëm me letrën e dorëheqjes nga Fondacioni Bill & Melinda Gates, Epstein shkroi se duhej të merrte ilaçe për Gates “në mënyrë që biznesmeni të mund të shëronte pasojat e marrëdhënies së tij seksuale me gratë ruse”.
“Hëngra darkë me të dhe kaq ishte. Nuk pati kurrë ndonjë marrëdhënie,” pohoi Gates në një intervistë. Në një intervistë pas publikimit të miliona dokumenteve të reja, Gates tha se “i vinte keq që kaloi kohë me të” dhe pretendoi se “mori pjesë vetëm në darka”.
“Nuk kam shkuar kurrë në ishull, nuk kam takuar kurrë asnjë grua. Dhe me kalimin e kohës do të bëhet e qartë se, ndërsa ishte gabim që kalova kohë me të, kjo nuk kishte të bënte fare me atë sjellje”.
Gates dhe Epstein u takuan në vitin 2011. Gates pretendon se fokusi ishte në faktin se ai njihte shumë njerëz të pasur dhe se Epstein tha “se mund t’i bindte ata të jepnin para për shëndetin global”.
"Nga perspektiva e sotme ishte një rrugë pa krye dhe ishte e pamatur që kalova kohë me të fare. Unë jam një nga shumë njerëz që pendohen që e kanë takuar ndonjëherë", përfundoi Gates.