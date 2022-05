Pse duhet të shmangni përzierjen e sodës së bukës me uthull molle!

Soda e bukës dhe uthulla e mollës ofrojnë përfitime të ndryshme shëndetësore kur merren veçmas, por përzierja e të dyjave mund të bëjë më shumë dëm sesa mirë.

Uthulla e mollës është një përbërës popullor i kuzhinës që është përdorur për shekuj në gatim dhe mjekësi. Dihet se ofron përfitime të ndryshme shëndetësore dhe ofron lehtësim nga një gamë e gjerë kushtesh mjekësore. Uthulla e mollës mund të merret në shumë mënyra për të marrë përfitimet e saj. Një trend i njohur që bën xhiron e internetit përfshin përzierjen e tij me sodë buke për të arritur përfitime shtesë. Ky kombinim besohet se përmirëson tretjen, redukton dhimbjet e kyçeve, lufton infeksionet e traktit urinar dhe madje ndihmon në humbjen e peshës. Por nuk ka asnjë provë shkencore për të mbështetur këtë pretendim.

Ndërsa përfitimet ose rreziqet e marrjes së sodës së bukës dhe uthullës së mollës së bashku nuk janë ende të qarta, përfitimet e marrjes së secilës më vete janë të mirëdokumentuara dhe të pranuara në mbarë botën. Ja se si uthulla e mollës mund të ndikojë trupin tuaj.

Përfitimet shëndetësore të uthullës së mollës

Uthulla e mollës ka veti anti-mikrobike dhe antioksidante. Disa studime kanë lidhur uthullën e mollës me përfitime të ndryshme shëndetësore. Ja si mund ta përdorni:

Menaxhoni diabetin: Uthulla e mollës është një ilaç i përdorur zakonisht në shtëpi për kontrollin e diabetit të tipit 2. Studiuesit thonë se mund të ndihmojë në uljen e niveleve të sheqerit në gjak dhe në përmirësimin e insulinës. Një studim i publikuar në Shoqatën Amerikane të Diabetit zbuloi se konsumimi i uthullës para gjumit zvogëlon përqendrimin e glukozës gjatë zgjimit tek të rriturit me diabet të tipit 2.

Humbi peshë: Disa ekspertë pohojnë se uthulla e mollës mund të ndihmojë në uljen e ndjenjës së urisë dhe t’ju ndihmojë të humbni yndyrën e trupit. Një studim i botuar në European Journal of Clinical Nutrition tregoi se marrja e uthullës së bashku me një vakt të pasur me karbohidrate çoi në rritjen e ndjenjës së ngopjes, gjë që i bëri pjesëmarrësit të konsumonin më pak kalori gjatë gjithë ditës.

Përmirësoni shëndetin e lëkurës: Uthulla e mollës është një ilaç i shkëlqyer për sëmundjet e zakonshme të lëkurës si lëkura e thatë dhe ekzema. Përdorimi aktual i uthullës së mollës mund të ndihmojë në rivendosjen e ekuilibrit të pH të lëkurës tuaj dhe përmirësimin e barrierës mbrojtëse të lëkurës, thonë ekspertët. Vetitë antibakteriale të uthullës mund të ndihmojnë në parandalimin e infeksioneve të lëkurës të lidhura me ekzemën .

Vrisni patogjenët e dëmshëm: Disa studime me epruveta kanë gjetur gjithashtu se uthulla e mollës mund të ndihmojë në vrasjen e viruseve dhe baktereve të dëmshme, si E. coli, S. aureus, C. albicans dhe norovirus që shkaktojnë helmim ushqimor.

Përfitimet shëndetësore të sodës së bukës

Soda e bukës njihet gjithashtu se ofron përfitime të ndryshme shëndetësore kur merret vetëm. Hulumtimet sugjerojnë se përdorimi i sodës së bukës mund të ndihmojë në parandalimin e humbjes së smaltit të dhëmbëve dhe të përmirësojë performancën e ushtrimeve. Marrja e suplementeve të sodës së bukës gjithashtu ndihmon në ngadalësimin e përparimit të sëmundjes kronike të veshkave dhe rritjen e qelizave kancerogjene.

Efektet anësore të përzierjes së uthullës me sodë buke

Disa thonë se kombinimi i sodës së bukës me uthullën e mollës mund të ndihmojë në alkalizimin e trupit dhe parandalimin e sëmundjeve që lulëzojnë në mjedise acidike. Por ekspertët argumentojnë se trupi ynë mund të kontrollojë vetë nivelet e pH-së dhe ajo që hani ose pini ka shumë pak efekt në proces.

Ky kombinim mund të bëjë më shumë dëm sesa mirë për trupin tuaj. Përzierja e sodës së bukës me uthull molle mund të çojë në një reaksion kimik që prodhon gaz, i cili mund të shkaktojë fryrje te njerëzit që hanë përzierjen.

Këta dy përbërës të kuzhinës gjithashtu mund të ndërveprojnë me medikamente të caktuara dhe të shkaktojnë efekte anësore me ashpërsi të ndryshme. Meqenëse nuk ka prova për të vërtetuar sigurinë e marrjes së të dyjave së bashku, këshillohet që të shmanget fare kjo përzierje.