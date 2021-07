Pse gjatë shtatzënisë ju prishen më shumë dhëmbët, mësoni si duhet të kujdeseni për ta?

Sipas ekspertëve, shëndeti i dhëmbëve në shtatzëni meriton vëmendje sepse më vonë mund të çojë në paradontit.

Kur jeni duke pritur një fëmijë, me të drejtë shqetësoheni për ekzaminimet gjinekologjike, skanimet me ultratinguj, testet e gjakut.

Sidoqoftë, shëndeti i dhëmbëve dhe mishrave të dhëmbëve gjithashtu ka rëndësinë e tij dhe nuk duhet të lihet pas dore përgjatë nëntë muajve.

Në fakt, ndryshimet hormonale mund të shkaktojnë inflamacion dhe gjakderdhje dhe në rast se kjo ndodh, është e rëndësishme t’i kushtohet edhe më shumë vëmendje higjienës orale, duke kontaktuar dentistin.

Gjakderdhje e mishrave të dhëmbëve dhe periodontitit

Rekomandimi vjen nga Shoqata Italiane e Periodontologjisë dhe Implantologjisë, e cila sugjeron t’i përkushtoheni higjienës orale, veçanërisht gjatë shtatzënisë për të shmangur akumulimin e pllakave bakteriale dhe gurëzave, të cilat mund të shkaktojnë inflamacion. Për më tepër, ekspertët ju ftojnë që t’i nënshtroheni të paktën dy kontrolleve tek dentisti gjatë shtatzënisë, pa nënvlerësuar gjakderdhjen e gingivave (mishrave të dhëmbëve), e cila mund të jetë shenjë e gingivitit. Gratë që janë të prira për këtë problem gjatë shtatzënisë, në fakt, më vonë gjatë viteve mund të kenë një problem të paradontitit. Ky çrregullim, i quajtur gjithashtu sëmundje periodontale, është një inflamacion i thellë që përfshin xhepat dhe rrënjët e mishrave të dhëmbëve, duke predispozuar humbjen e parakohshme të tyre. Mund të nxisë gjithashtu infeksione sepse bakteret përgjegjëse për periodontitin mund të futen në qarkullimin e gjakut, shkruan Për Nënat.

Si të mbani higjienën e duhur orale

Me pak fjalë, është e rëndësishme të kujdesemi për shëndetin e dhëmbëve në shtatzëni, gjithashtu përmes higjienës së duhur orale. Dhëmbët duhet të lahen pas çdo vakti, duke përdorur një kokë të vogël furçe, për të arritur në të gjitha cepat e gojës, me fill dentar me një forcë mesatare, për të siguruar heqjen siç duhet të pllakave, pa irrituar mishrat. Një furçë elektrike për dhëmbët është gjithashtu një alternativë e mirë ndaj asaj tradicionale.

Dhëmbët duhet të pastrohen duke filluar nga rrënja në drejtim të ekstremiteteve fundore, në të gjitha anët dhe në mishrat e dhëmbëve duhet të bëhet një masazh i butë. Para përdorimit të furçës së dhëmbëve, është e rëndësishme të hiqni mbetjet e ushqimit nga hapësirat midis një dhëmbi dhe tjetrit, duke kaluar fillin e dhëmbëve. Furça, e kaluar butë midis dhëmbëve dhe mishrave të dhëmbëve, gjithashtu ndihmon në heqjen efektive të mbetjeve të ushqimit.

Dhëmbë dhe mishra më delikatë për nëntë muaj

Shëndeti i dhëmbëve gjatë shtatzënisë mund të rrezikohet nga ndryshimet hormonale tipike për nëntë muaj, të cilat i bëjnë mishrat delikatë. Në këtë periudhë, në fakt, rritet niveli i estrogjenit dhe progesteronit në gjak, gjë që i bën muret e kapilarëve të gjakut më të depërtueshëm. Për këtë arsye, mishrat e dhëmbëve duken më të fryrë, të skuqur dhe rrjedhin gjak lehtësisht. Kjo gjendje, e quajtur inflamacion i mishrave të dhëmbëve për shkak të shtatzënisë, prek më shumë se 20 për qind të nënave në pritje. Gratë me diabet gestacional ose që marrin ilaçe antikoagulante rrezikojnë më shumë nga inflamacioni i mishrave të dhëmbëve. Zakonisht, çrregullimi zgjidhet spontanisht pas lindjes së foshnjës. Nëse jo, është më mirë të shkoni te dentisti.

Nëse jeni duke planifikuar një shtatzëni, është mirë të filloni me shëndet të mirë të dhëmbëve dhe mishrave të tyreve: një vizitë tek dentisti për një pastrim të thellë dhe riparimin e mundshëm të kariesit ju ndihmon të jetoni nëntë muaj më të sigurt./ln.