Pse Irani ka futur në “rreth të kuq” Emiratet?

Vendi ku luksi mund të zëvëndësohet nga hiri i luftës
Teherani beson se Emiratet e Bashkuara Arabe po luajnë një rol aktiv në luftën SHBA-Izrael kundër Iranit dhe se çdo pushtim tokësor mund të çojë në sulme të gjera ndaj aseteve të Emirateve, thanë dy burime të larta iraniane për Middle East Eye.
Një muaj pas bllokimit, i cili tronditi tregjet globale, Donald Trump po shqyrton nëse do të përdorë trupa tokësore për të pushtuar ishujt strategjikë në Ngushticën e Hormuzit në një përpjekje për të parandaluar Iranin nga ndërprerja e furnizimeve me energji.
Vëmendje e veçantë po i kushtohet Ishullit Kharg, një qendër përmes së cilës kalojnë rreth 90% e eksporteve të naftës së Iranit, dhe Ishullit Qashm, i cili mbikëqyr ngushticën.
Një operacion i tillë ka të ngjarë të niset nga bazat amerikane në shtetet arabe të Gjirit, të cilat janë sulmuar nga Irani në hakmarrje për sulmet SHBA-Izrael ndaj Iranit, të cilat kanë vrarë të paktën 1,900 njerëz deri më tani.
Ndjenjat anti-iraniane janë rritur në shtetet arabe të Gjirit, ku sulmet hakmarrëse kanë goditur një sërë objektivash, duke përfshirë infrastrukturën kyçe të energjisë.
Retorika luftarake ka qenë veçanërisht e pranishme nga aleati i ngushtë i Izraelit, Emiratet e Bashkuara Arabe, ambasadori i të cilit në SHBA shkroi një artikull në Wall Street Journal këtë javë duke thënë se një armëpushim nuk do të ishte “i mjaftueshëm” dhe se palët ndërluftuese duhet të përpiqen për një “rezultat përfundimtar” që “adreson gamën e plotë të kërcënimeve iraniane”.
WSJ madje raportoi se disa shtete arabe të Gjirit po shqyrtojnë bashkimin me sulmet SHBA-Izrael ndaj Iranit.
Megjithatë, sipas një zyrtari të lartë iranian të sigurisë, udhëheqësit në Teheran tani besojnë se Emiratet e Bashkuara Arabe kanë luajtur një rol aktiv në luftë që nga fillimi.
Sipas zyrtarit, udhëheqja iraniane “vendosi t’i japë fund një periudhe tolerance disajavore për Abu Dhabin, pasi arriti në përfundimin se roli i emiratit shkoi përtej thjesht strehimit të objekteve ushtarake amerikane që ishin goditur tashmë në sulmet hakmarrëse iraniane”.
Zyrtari tha: “Inteligjenca iraniane beson se Emiratet e Bashkuara Arabe kanë vënë gjithashtu në dispozicion disa nga asetet e tyre ajrore për operacione kundër Iranit”.
Abu Dhabi ka shërbyer si një platformë përpara për interesat izraelite në rajon, tha zyrtari.
Ai sugjeroi që kjo përfshinte “operacione mashtrimi” – sulme izraelite me flamur të rremë ndaj Omanit dhe të paktën një vendi tjetër, të dizajnuara për t’u dukur si iraniane.
Ai tha se Teherani vlerëson se “një pjesë e këtij bashkëpunimi përfshinte gjithashtu përdorimin e infrastrukturës së përparuar të inteligjencës artificiale brenda Emirateve të Bashkuara Arabe për të mbështetur mbledhjen dhe analizën e të dhënave për synimin e SHBA-së dhe Izraelit, duke përfshirë informacionin mbi individët dhe vendndodhjet iraniane”.
Sulm i afërt
Një zyrtar i lartë diplomatik iranian i tha MEE se Teherani beson se një ofensivë tokësore amerikane tani mund të jetë e afërt.
Ai tha se vlerësimet e inteligjencës – të mbështetura nga informacioni nga aleatët e Iranit, përfshirë Rusinë – gjithnjë e më shumë tregonin një skenar në të cilin një sulm mund të nisej nga Emiratet e Bashkuara Arabe.
Megjithatë, diplomati tha se Irani deri më tani ka shmangur qëllimisht trajtimin e vendeve nga të cilat u nisën sulmet si shtete të hapura armike.
Për këtë arsye, Teherani e kufizoi veten në goditjen e asaj që i konsideronte objektiva të drejtpërdrejta ushtarake amerikane, ose vende inteligjence të lidhura me SHBA-në dhe Izraelin, duke përfshirë disa të vendosura brenda zonave civile në vende të tilla si Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Bahreini.
Ky kufizim do të ndërpritej menjëherë nëse do të ndodhte ndonjë pushtim tokësor ose nëse ndonjë pjesë e territorit iranian ose ndonjë nga ishujt e tij bëhej cak i një pushtimi tokësor.
“Sulmet iraniane nuk do të kufizoheshin më vetëm në objektet ushtarake ose të inteligjencës, por të gjitha institucionet dhe interesat shtetërore të lidhura me shtetin do të bëheshin cak të mundshëm, duke përfshirë asetet tregtare në të cilat shteti i Emirateve ka aksione në investime”, tha diplomati i lartpërmendur.
“Rregullat e mëparshme nuk do të zbatohen nëse ka një pushtim”, shtoi diplomati. “Nëse ndonjë vend merr pjesë në pushtimin e qoftë edhe një pjese të tokës iraniane, ai vend do të trajtohet si agresor”.
Ky mesazh, tha ai, tashmë u është përcjellë Emirateve. /tesheshi