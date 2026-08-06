Pse ju kruhet lëkura pasi notoni në det, arsyeja nuk është gjithmonë vetëm kripa

Pas një zhytjeje freskuese në det, shumica e njerëzve presin që lëkura e tyre të ndihet rehat. Megjithatë, disa njerëz përjetojnë ngushtësi ose kruajtje.
Disa njerëz përjetojnë kruajtje, ngushtësi ose skuqje të vogla menjëherë pas notit. Edhe pse shumë ia hedhin fajin kripës së detit, dermatologët theksojnë se shkaku është shpesh një kombinim i disa faktorëve – nga tharja e lëkurës te dielli, mikroorganizmat dhe sëmundjet e lëkurës që ekzistojnë më parë.
Në shumicën e rasteve, problemet nuk janë të rrezikshme dhe zgjidhen shpejt, por ndonjëherë ato mund të jenë shenjë e një sëmundjeje të lëkurës ose reaksioni alergjik që kërkon një ekzaminim mjekësor.
Uji i detit e than lëkurën
Uji i detit përmban shumë kripë, e cila thith lagështinë nga sipërfaqja e lëkurës. Ndërsa noti në det mund të përmirësojë përkohësisht lëkurën me yndyrë ose forma të caktuara të ekzemës për disa njerëz, për të tjerët mund të ketë efektin e kundërt – lëkura bëhet e thatë, e tendosur dhe kruhet. Njerëzit me lëkurë natyrale të thatë, dermatit atopik ose çrregullime të tjera të barrierës së lëkurës janë veçanërisht të prekshëm. Për ta, edhe ekspozimi afatshkurtër ndaj ujit të detit mund të shkaktojë probleme më të theksuara.
Dielli dhe era i përkeqësojnë problemet
Pas notit, uji në sipërfaqen e lëkurës avullohet shpejt, dhe dielli dhe era e zvogëlojnë më tej lagështinë e saj. Rezultati është një barrierë e dëmtuar e lëkurës, e cila shkakton një ndjesi ngushtësie, djegieje ose kruarjeje. Prandaj, dermatologët rekomandojnë që të bëni dush me ujë të freskët sa më shpejt të jetë e mundur pas notit dhe të aplikoni një krem hidratues, veçanërisht nëse keni lëkurë të ndjeshme.
Skuqja nga deti mund të jetë gjithashtu shkaku
Në disa pjesë të botës, një skuqje që kruhet mund të shkaktohet nga ajo që njihet si skuqje e iriqit të detit. Ky është një reagim ndaj larvave mikroskopike të disa iriqve të detit që ngecin nën rroba banje dhe lëshojnë substanca që irritojnë lëkurën.
Skuqja karakterizohet nga gunga të vogla të kuqe dhe kruajtje intensive. Është më e zakonshme në detet tropikale dhe subtropikale, por herë pas here është përshkruar edhe diku tjetër.
Nuk është gjithmonë një alergji ndaj detit
Termi “alergji ndaj ujit të detit” është shumë i zakonshëm, por në realitet pothuajse nuk ka alergji ndaj vetë ujit të detit. Shumë më shpesh bëhet fjalë për acarim të lëkurës ose një reagim ndaj faktorëve të tjerë:
– mbetjet e kremit mbrojtës nga dielli,
– lulëzimi i algave,
– kandil deti ose pjesët e tyre mikroskopike,
– plankton,
– baktere ose mikroorganizma të tjerë në ujë.
Nëse problemet shfaqen çdo herë pas notit, ka kuptim të vizitoni një dermatolog i cili mund të përcaktojë shkakun e vërtetë.
Lëkura mund të jetë dëmtuar tashmë
Kruarja pas notit është shpesh më e theksuar tek njerëzit me:
– dermatit atopik,
– psoriasis,
– dermatit kontakti,
– lëkurë shumë e thatë,
– barrierë e lëkurës së ndjeshme.
Tek këta njerëz, uji i detit fillimisht mund ta lehtësojë disi inflamacionin, por më vonë mund të shkaktojë përkeqësim të simptomave për shkak të dehidratimit.